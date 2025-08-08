Discurso lleno de gente bloqueando los juegos de Roblox, Puan recuerda las reformas de alfabetización digital en niños

Yakarta, Viva – Orador del parlamento indonesio Señora. establece que los pasos del Ministro de Educación Primaria y Secundaria, Abdul Mu’ti, para prohibir el juego digital como RaBlox Debe ser interpretado como una forma de protección contra la seguridad psicosocial de los niños en el espacio digital.

Sin embargo, recordó que la política de prohibición debe ir acompañada de una estrategia de alfabetización digital sistémica y sostenible.

«El problema no es solo en juego Cierto como Roblox. Nuestro desafío hoy es cómo equipar a los niños con habilidades críticas y protección al principio de las inundaciones de contenido digital «, dijo Puan en su declaración, el viernes 8 de agosto de 2025.

«Por lo tanto, es necesario ser la reforma de alfabetización digital de un niño en medio del aumento del contenido que a menudo no es adecuado para los niños, pero que pueden ser accedidos fácilmente por ellos», continuó.

Según Puan, Indonesia necesita un enfoque integral para aumentar la alfabetización digital de los niños. Tiene el punto de vista de una prohibición de ciertas plataformas o juegos digitales, debe ir acompañado de educación que incluya tres elementos clave, a saber, niños, padres y educadores.

«Los niños deben ser entendidos, no solo prevenidos. Los padres y los maestros también deben estar equipados con la capacidad de guiar a los niños para enfrentar contenido digital, no solo observar», dijo Puan.

El ex Ministro de Coordinación de PMK también alentó al Ministerio de Educación Primaria y Secundaria a establecer inmediatamente asociaciones cruzadas, incluidas Komdigi, la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI). Puan enfatizó la importancia de un sistema integrado para proporcionar protección a los niños en espacios digitales.

«Animo al Ministerio de Educación Primaria y Secundaria a no correr solo. Debe haber asociaciones cruzadas entre Komdigi, KPAI y los actores de la industria de la tecnología para diseñar pautas nacionales para la protección de los niños en un espacio digital integral y aplicativo», dijo la primera mujer que se desempeñó como presidenta del parlamento indonesio.

Puan también enfatizó el compromiso del parlamento indonesio de apoyar estos esfuerzos, tanto a través de la legislación como el apoyo presupuestario para que las políticas de protección de los niños en el mundo digital no se detengan en las instrucciones sectoriales.

«Si el espacio digital es el futuro de nuestros hijos, entonces el estado no debe estar ausente de la responsabilidad de darle forma. No solo prohíbe, sino que los prepara para convertirse en usuarios digitales que son inteligentes, críticos y seguros», dijo Puan.

Como se sabe, el Ministro de Educación y Centro de Abdul Mu’ti llamó a Roblox como una aplicación que tiene el potencial de ser peligroso para los niños porque el juego contiene contenido violento que puede tener un impacto en su comportamiento en el mundo real.

Mu’ti es de la opinión de que los estudiantes de edad escolar no tienen suficiente capacidad intelectual para distinguir entre la realidad y las simulaciones digitales en los juegos. Los niños tienden a imitar lo que se ve en los juegos de Roblox.

Por esta razón, el Ministerio de Educación y Centro prohíbe a los niños jugar juegos de Roblox porque hay un elemento de violencia. El Palacio también ha pedido al Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi) que evalúe.