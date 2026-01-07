La ‘negativa’ de John Harbaugh a hacer un cambio provocó la salida de los Ravens

No había nada inevitable en el Cuervos de Baltimore despidiendo a John Harbaugh como entrenador en jefe, pero las cosas cambiaron una vez que su “negativa” a hacer un cambio clave en su personal quedó clara durante las conversaciones con el propietario Steve Bisciotti.

un informe de Dianna Russini de The Athletic reveló cómo «Un punto de presión clave en el despido de John Harbaugh, según aquellos familiarizados con las discusiones de hoy, fue su negativa a mantener conversaciones sobre la posibilidad de dejar atrás al coordinador ofensivo Todd Monken».

La fidelidad de Harbaugh a Monken demuestra su caída después de 18 años en el cargo Es irónico. Sobre todo porque OC Monken está en la fila para entrevistarse con un rival de la AFC Norte sobre su vacante como entrenador en jefe.

Sin embargo, no es exagerado creer que los dueños de los Ravens no compartían la fe de Harbaugh en Monken. No después de que quien ordenó la jugada hiciera algunas misteriosas decisiones estratégicas sobre el uso del corredor de vaca campana Henry Derrick al final de la temporada.

También hubo momentos en que el mariscal de campo dos veces Jugador Más Valioso de la NFL Lamar Jackson miró menos que su yo habitualmente dinámico bajo la supervisión de Monken. Si Harbaugh no cediera ante la demanda de un cambio clave en su personal, tendría sentido la decisión repentina, sorprendente y aparentemente “no mutua” de prescindir de los servicios del ganador del Super Bowl.

Este artículo se actualizará…