Be Afraid Media se lanza con la adquisición de Dread Central

Be Afraid Media, una empresa de terror independiente, se lanzó el martes con la adquisición del medio de noticias de género Dread Central.

Dread Central es un medio de comunicación digital que ha cubierto películas de terror, televisión y fandom desde 2006. La adquisición por parte de Be Afraid se produce cuando Dread Central se acerca a su vigésimo aniversario.

Be Afraid está dirigida por Brad Miska, el fundador de la productora de terror. sangriento repugnante y productor de “Terrifier 3” y la franquicia “V/H/S”. Dirige la empresa junto con sus hermanos, Heather y Peter Luttrell, quienes anteriormente trabajaron en publicidad y medios digitales y cofundaron IndieClick.

«Dread Central ha sido una voz confiable del horror durante casi dos décadas», dijo Miska. «Nuestro objetivo es ampliar su alcance y accesibilidad preservando al mismo tiempo la integridad e independencia que valora su audiencia».

«No hay equipo mejor preparado para tomar el mando de Dread Central», dijo Jon Condit, cofundador de Dread Central. «Entienden el género, respetan a la audiencia y tienen la experiencia para guiar a Dread hacia su próxima era. Estoy emocionado de ver lo que depara el futuro bajo su liderazgo».

Como parte de la adquisición, Be Afraid también obtuvo DreadTV, un canal FAST de películas de terror, y firmó un acuerdo de distribución de streaming de varios años con Epic Pictures.

«El terror siempre ha prosperado con la independencia y la autenticidad», dijo Heather Luttrell, directora ejecutiva de Be Afraid. «Estamos construyendo una plataforma que honra el legado del género y, al mismo tiempo, creamos un futuro sostenible que pone a los fanáticos y creadores en primer lugar».

Michael Best & Friedrich LLP proporcionó asesoramiento legal a Epic Pictures. Pierce Atwood LLP proporcionó asesoramiento legal a Be Afraid. Guud LLC proporcionó asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones para Be Afraid.