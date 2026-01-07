Siguiente Cronología del entrenador del Man United mientras se mantienen conversaciones con ‘varios candidatos’ para reemplazar a Rubén Amorim

El Manchester United busca un entrenador interino a largo plazo hasta final de temporada después del despido de Rubén Amorim el lunes

El Manchester United busca sustituto para Rubén Amorim (Imagen: Getty Images)

Se espera que el Manchester United entregue a Darren Fletcher un mínimo de dos partidos como entrenador interino antes de nombrar un entrenador interino hasta el final de la temporada.

El United despidió a Rubén Amorim el lunes, poniendo fin a su contrato de 14 meses en Old Trafford. El último partido del técnico de 40 años al mando fue el empate 1-1 en Leeds el domingo.

El excentrocampista del United Fletcher, actual entrenador de la Sub 18, se hará cargo del equipo en la visita del miércoles al Burnley, y Jonny Evans regresará al club para ayudarle.

Según The Athletic, se espera que el United le dé a Fletcher el banquillo para al menos dos partidos: el partido de la Premier League del domingo contra el Burnley y el partido de la Copa FA del domingo en casa contra el Brighton.

Agrega que el United está listo para confirmar una solución provisional hasta el final de la temporada 2025/26, antes de que se nombre y confirme un reemplazo permanente para Amorim en el verano.

LEER MÁS : Rio Ferdinand envía un claro mensaje a Oliver Glasner a través de enlaces con el Man United tras el despido de Rubén Amorim

OPINIÓN Joe Doyle

Ole Gunnar Solskjaer es visto como el principal candidato para convertirse en agente del United tras las conversaciones con el club. Noticias de la noche de Manchester entiende. El noruego, que ha estado sin trabajo desde que dejó Besiktas en agosto, es una opción que se está considerando como posible nombramiento interino a largo plazo hasta el final de la temporada, con jugadores como Ruud van Nistelrooy en el marco.

Solskjaer ha sido visto cerca de su casa en Cheshire y está dispuesto a ir más allá y ayudar a su antiguo club. Estuvo a cargo del United durante casi tres años antes de ser despedido en noviembre de 2021. Ganó 91 de sus 168 partidos y guió a los Rojos a un segundo puesto en su segunda temporada completa.

Ole Gunnar Solskjaer (Imagen: John Walton/PA Wire.)

El técnico de 52 años pasó más de tres años sin entrenador antes de regresar para hacerse cargo del Besiktas en enero. Al final, les ayudó a terminar cuartos en la Süper Lig turca. Sin embargo, Solskjaer fue destituido de su cargo a principios de esta temporada después de que Besiktas perdiera en los play-offs de la Conference League.

Solskjaer dijo durante una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Empresarial de Oslo en septiembre de 2024 que respondería a la llamada, donde y cuando fuera, si el United se le acercara para regresar al club.

Solskjaer dijo: “Como la familia [United] pregunta, yo diría que sí cualquier día de la semana. Me parece mal hablar de trabajos que tienen otras personas ahora, pero por supuesto diría que sí».