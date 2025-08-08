¿La leyenda Duel Barcelona vs Real Madrid en Sugbk, Patrick Kluivert se unió a jugar?

Jacarta. Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio, Patrick Kluiverttiene la oportunidad de ser incluido en un partido amistoso entre leyendas Real Madrid oponerse a Barcelona Lo que estaba programado para tener lugar el 27 de septiembre en el estadio principal de Bung Karno, Yakarta.

«Ciertamente, hay algunas, muchas, de los fanáticos para nosotros, y también acomodamos los comentarios ‘Luis Milla versus Patrick Kluivert’ También intentamos ese alojamiento», dijo el CEO del complejo, Reza Subekti, fue el promotor del partido, en Yakarta, viernes.

«Muy grande», dijo Reza, cuando se le preguntó sobre las oportunidades de Kluivert para jugar.

Kluivert jugó el tiempo suficiente para Barcelona, de 1998 a 2004. Durante su mandato por el Barça, el hombre holandés anotó 90 goles en 182 su aparición en todas las competiciones. También es parte del equipo que ganó la liga española en la temporada 1998/1999.

Además de Kluivert, desde el nuevo campamento de Barcelona, el nombre de Rivaldo, que estará presente en el partido amistoso. Reza dijo que su partido todavía estaba pidiendo que otros grandes nombres como David Villa y Ronaldinho también pudieran estar involucrados.

En esa ocasión, Reza también explicó que algunos ex jugadores del Real Madrid, como Toni Kroos o Gareth Bale, no podrían participar por varias razones.

«Así que hay algunos jugadores que aún no se han unido a la asociación de ex jugadores del Real Madrid, nombres como Toni Kroos, Gareth Bale, que solo se retiró uno o dos años.

«Y de hecho, en la regulación, explicaron, al menos 38 años para poder unirse. Debido a que también hay muchos jugadores como, si miramos a El Clasico antes, hay nombres como Kluivert jugando, no será justo, por ejemplo, el Kluivert está enfrentado a jugadores que todavía tienen 35 (años), 15 años de espacio», dijo Reza. (Hormiga)