Un toon indie idiosincrásico deliciosamente

Influenciadores extraterrestres que hacen contenido de las redes sociales sobre la comida humana, un científico que produce frutas genéticamente modificadas y los peligros de la cultura capitalista de la cultura capitalista se unen en «Los chicos van a Júpiter. » Inherentemente inesperado en el paisaje de la película estadounidense independiente, Julian Glander‘S Idiosincratic Delight es la rara característica animada hecha fuera de los principales estudios de este país. Glander, con su debut hilarantemente poco convencional, exclusivamente estilizado y subrepticio profundo, Glander se une a una pequeña pero notable lista de directores lo suficientemente atrevidos como para probar suerte en la animación independiente en los Estados Unidos, uniéndose a las filas de Bill Plympton, Dash Shaw y Don Hertzfeldt.

Las vallas publicitarias que predican versos bíblicos amenazantes y bosques de naranja con orígenes siniestros proliferan en la ciudad de Florida Beach, donde se despliegan los «niños que van a Júpiter». Allí reside el melancólico Billy 5000, de 16 años (Jack Corbett), quien ha dejado atrás sus intereses infantiles para preocuparse por ganar dinero entregando alimentos a través de una aplicación llamada Grubster (la referencia a un servicio de la vida real no podría ser más intencional). Ha abandonado la escuela sin decirle a su hermana mayor (con la voz de la directora de «Lo siento, Baby» Eva Victor), y abandonó a sus amigos más jóvenes e ruidosos, Freckles (Grace Kuhlenschmidt), Beatbox (Elsie Fisher) y el adorable Peanut (J. R Phillips). Con la esperanza de ganar $ 5,000 para mudarse, Billy viaja incansablemente de una dirección a la siguiente día y noche en su hoverboard.

Cada entrega revela una nueva interacción reveladora con los custumers o los trabajadores del servicio de alimentos, todos los cuales están ansiosos por descargar la carga de sus pensamientos solitarios sobre Billy. Pero también es gracias a estos intercambios transaccionales que entra en contacto con Rozebud (Miya Folick), un posible interés romántico que es ajeno a su privilegio como hija de un magnate naranja. Pero primero, y sin ninguna razón clara, un par de criaturas alienígenas, manchas azules que imitan el discurso humano, también aparecen sus caras sonrientes en la persecución del fondo industrial de Billy.

El mundo generado por computadora de los encantos «Los niños van a Júpiter» con su atractiva plasticidad. Cuando se observan de cerca, los personajes casi se parecen a las figuras de Playmobil que se mueven dentro de los fondos que parecen estar hechos de arcilla digital prístina. La forma en que la iluminación golpea las superficies emparejadas con los colores vibrantes engaña al ojo para pensar que estas escenas son reales. Así es como la estética 3D de Glander se distingue a sí misma de los diseños de rumores de la animación CG de mayor presupuesto. Aquí hay limitaciones para el movimiento y la expresividad de los personajes que no leen como deficiencias, sino que las peculiaridades incorporadas están creando el cine.

Las texturas suaves de la película, la chapa con tonos burbujeantes y las bromas descaradas podrían parecer en contraste con sus temas de gran problema, a saber, la explotación de los trabajadores y la mercantilización del trabajo. Sin embargo, una secuencia que mira a la ciudad desde arriba, comparando la vida de los locales con cómo opera una colonia de hormigas, ilustra cómo la forma elegida por Glander a menudo complementa la sustancia.

El centro de la narración de Glander es la noción de que el capitalismo corroe todos los aspectos de la existencia, lo que obliga a las personas a pensar en lo que haga en términos de su valor de mercado. Para tener éxito, los ciudadanos se deben gastar cada momento de vigilia para esforzarse por obtener más ingresos. Por lo tanto, para un niño de clase trabajadora de la edad de Billy, $ 5,000 se siente como una suma que altera la vida que puede abrir la puerta a un mínimo de independencia, eso es lo mucho que ha ofrecido traicionar a un nuevo amigo.

La verdad aplastante, sin embargo, es que los videos que Billy observa sobre cómo «manifestar» la abundancia financiera como una forma de movilidad ascendente ignoran las circunstancias específicas y los obstáculos sistémicos que lo mantienen a él y a la mayoría de las personas alejadas de la riqueza. En una de las escenas más penetrantes de la película, un empleado de Dolphin Groves (propiedad de la madre de Rozebud) confiesa que compra boletos de lotería no porque piense que alguna vez ganará, sino porque hasta el momento en que se anuncia el ganador, puede fantasear con lo que haría si el dinero no fue más que la ventaja en su vida.

Esta búsqueda inútil de un camino simplificado hacia una vida mejor ha robado a Billy no solo a su joven despreocupado sino también de su potencial académico: es un prodigio de matemáticas que no perseguirá una educación universitaria. Ese Jack Corbett, popular en línea para hacer videos de Tiktok sobre la economía de NPR, voces El protagonista adolescente agrega una calidad metatextual de la película. (El elenco impresionante también incluye comediantes como Janeane Garofalo, Julio Torres, Sarah Sherman y Joe Pera).

Además de sus muchos placeres visuales y reflexiones fantásticas, «Boys Go To Júpiter» también es esencialmente un musical, donde Billy y otros personajes entran en canciones cuyas letras proporcionan una visión humorística de sus preocupaciones emocionales (la pista de Freckles elogia la versatilidad culinaria de los huevos). Creado por el propio Glander, las canciones suenan como si estuvieran a mano de los álbumes de rock alternativo de los años 2000 y 2010. Estos momentos musicales se convierten en vuelos de fantasía donde el director abraza completamente la aptitud del medio por la fantasía.

Lo que podría haber resultado en una mezcla de conceptos kooky se une como un testimonio extrañamente cohesivo de la escritura de Glander y la creación imaginativa del mundo. Tan maravillosamente divertido como «Los chicos van a Júpiter» es lo que hace que esta microproducción sea superior a las características de estudio de macro presupuesto es la sincera melancolía sobre el futuro que transmite el héroe, que proporciona con conciencia de clase para arrancar.