La Junta Directiva de los Directores de Wika considere la última formación

Yakarta, Viva – PT Wijaya karya (Persero) tbk (wika) revisión Directores a través de la Extraordinaria Junta General de Accionistas (EGMS). Los accionistas acordaron nombrar a Sumadi para ser Director de finanzas Wika, reemplazando a Adityo Kusumo.

El propio Sumadi se conocía anteriormente como director de gestión de riesgos y legal. Por lo tanto, los accionistas confiaban en Fafan Khoirul Fanani para ocupar la posición vacía dejada por Sumadi.

Además, el EGMS también acordó podar el número de directores de los seis a cinco asientos anteriores. El presidente de los directores recortados fue el director de operaciones, que anteriormente tenía dos asientos. El siguiente cambio está relacionado con la regulación del fondo de pensiones con respecto a la implementación del programa de pensiones para los beneficios exactos del Fondo de Pensiones TBK de PT Wijaya Karya (Persero).

Logotipo de Wijaya Karya (Wika).

El Secretario Corporativo Wika, Ngatemin explicó, la sustancia del cambio incluyó congelar los ingresos básicos de jubilación, tenencia y contribuciones para los participantes en el programa de pensiones para obtener beneficios definidos.

«Que luego se registrará como participante en el programa de pensiones de contribución para el fondo de pensiones de PT Wijaya Karya», dijo Ngatemin en su declaración, citado el viernes 8 de agosto de 2025.

Agregó que los resultados de la decisión Wika EGMS reflejan el compromiso y los pasos estratégicos de los accionistas, para fortalecer la gestión de los fondos de pensiones y la estructura de gestión de la Compañía.

La siguiente es la última formación de la Junta Directiva y la Junta de Comisionados de Wika después del EGMSB:

Junta de Comisionados:

– Presidente Comisionado: Jarot Widyoko

– Comisionado Independiente: Suryo Haproso Tri Utomo

– Comisionado independiente: Adityawarman

– Comisionado independiente: Rusmanto

– Comisionado independiente: Harris Arthur Hedar

– Comisionado: Firdaus Ali

Edificio Wijaya Karya (Wika)

Junta Directiva:

– Director del Presidente: Agung Budi Waskito

– Director de finanzas: Sumadi

– Director de Riesgo y Gestión Legal: Fafan Khoirul Fanani

– Director de recursos humanos y transformación: Hadjar Seti adji

– Director de operaciones: Hananto Aji.