





El Kremlin dijo el jueves que una reunión en los próximos días entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Se ha acordado, ya que una nueva encuesta de Gallup descubrió que los ucranianos están cada vez más ansiosos por un asentamiento que termina la lucha contra la invasión de Rusia.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que las dos partes están trabajando para establecer una reunión, y que se acordó un lugar para la reunión y se anunciará más tarde.

Una reunión entre Putin y Trump sería la primera desde que Trump regresó al cargo este año, aunque no hay promesa de que conduzca al final de la lucha, desde Rusia y Ucrania Permanezca muy separado en sus demandas.

Ansioso por terminar con la lucha

Gallup ha encontrado que el apoyo para continuar la guerra está disminuyendo en Ucrania. La mayoría de los ucranianos no esperan una paz duradera en el corto plazo, encontró una encuesta. Alrededor de un cuarto dicen que es probable que las peleas terminarán en los próximos 12 meses, mientras que alrededor de 7 de cada 10 piensan que es «muy poco probable» que la lucha activa terminará en el próximo año.

Cambio de vistas

Las opiniones ucranianas del gobierno estadounidense han cratado en los últimos años, mientras que las opiniones positivas sobre Liderazgo de Alemania Han aumentado. Hace tres años, aproximadamente dos tercios de los ucranianos aprobaron el liderazgo estadounidense. Esto ha caído al 16 por ciento en la última encuesta, lo que refleja nuevas tensiones desde que Trump asumió el cargo. En contraste, Alemania se ha vuelto más popular entre los ucranianos en los últimos años, aumentando al 63 por ciento.

Espero unirse a la OTAN, UE Fallen

Los ucranianos son menos optimistas de que su país será aceptado en la OTAN o el unión Europea en la próxima década. Alrededor de una tercera esperanza, Ucrania será aceptada en la OTAN en los próximos 10 años, mientras que aproximadamente una cuarta parte piensa que llevará al menos 10 años, y un tercio cree que nunca sucederá. La esperanza de aceptación en la UE es mayor, pero también ha caído, con aproximadamente el 52 por ciento que espera ser parte de la UE en la próxima década, por debajo del 73 por ciento en 2022.

16%

No. de ucranianos que aprueben el liderazgo de los Estados Unidos

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





