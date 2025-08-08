EC coludiendo con BJP para robar elecciones: Rahul Gandhi







Líder del congreso Rahul Gandhi El jueves, citó un análisis de datos de una circunscripción de Lok Sabha en Karnataka de las elecciones generales de 2024 para alegar que la Comisión Electoral (CE) está coludiendo con el BJP para «robar elecciones» y lo llamó un «crimen» contra la Constitución.

Dirigirse a una conferencia de prensa en la sede de AICC aquí, el líder de la oposición en el Lok Sabha dijo el Congreso Reunir un equipo y recolectar «evidencia concreta de voto chori» en seis meses.

Si la CE no nos da datos legibles por máquina durante los últimos 10-15 años y el Imágenes de CCTVEstán participando en el crimen, dijo Gandhi.

«El poder judicial necesita involucrarse en esto porque la democracia que amamos tanto no existe», dijo.

Hablando con los medios de comunicación a través de una presentación en línea, Gandhi dijo que analizaron los datos votantes de Lok Sabha Bustutency of Bangalore Central y el segmento de la Asamblea Mahadevapura en las encuestas de 2024 Lok Sabha.

Afirmó que había «voto chori» de 1,00,250 votos en la circunscripción. Gandhi dijo que al Congreso le gustaría recordarle a la CE que está en el negocio de proteger las elecciones.

También alegó que EC está buscando «destruir» la evidencia de «votar chori» en todo el país.

