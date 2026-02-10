La JCI fortalece 100 puntos en la sesión I; consulte las 3 acciones con mayores ganancias en el ranking LQ45

Jacarta – Índice de precios Acciones Composite (IHSG) continuó su tendencia alcista hasta la primera sesión de negociación del martes 10 de febrero de 2026. La JCI se fortalece 1,26 por ciento o 100,88 puntos hasta el nivel de 8.132,75.

Basado en el seguimiento VIVA De StockbitEl movimiento JCI está mostrando un fortalecimiento después de debilitarse hasta la posición 8.017 en la apertura del mercado. La JCI tocó brevemente el área de 8.140 como punto máximo intradiario.

El valor de transacción registrado alcanzó los 11,74 billones de IDR con un comercio total de 1,46 millones de transacciones. Mientras tanto, el volumen de transacciones fue de 24,65 mil millones de IDR.

Todos los sectores compactos registraron aumentos liderados por un salto en el sector industrial del 3,03 por ciento. El sector energético también registró un fortalecimiento del 2,24 por ciento y el sector de consumo cíclico del 2,10 por ciento.



Desde una perspectiva técnica, el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas dijo que el índice logró cerrar por encima de la resistencia dinámica del MA5 intradiario, lo que indica que la presión de venta a corto plazo está comenzando a disminuir. Esto se ve reforzado por el estrechamiento del histograma negativo, ya que el RSI estocástico se encuentra en la zona de sobreventa.

«Así, la JCI tiene la oportunidad de continuar el rebote técnico en la segunda sesión, con movimientos estimados en el rango de 8.100 a 8.150», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria el martes 10 de febrero de 2026.

Phintraco Sekuritas informó que los emisores entre las 45 acciones líderes registraron los mayores saltos de precios. Aquí hay tres acciones en la alineación. arriba ganadores.

Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Las acciones de ADMR se dispararon un 7,80 por ciento o 140 puntos hasta 1.935.

Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)

Las acciones de SMGR aumentaron un 7,00 por ciento o 180 puntos hasta el nivel 2.750.

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)

Las acciones de MBMA también obtuvieron resultados positivos del 6,11 por ciento o 40 puntos hasta la zona de 695.