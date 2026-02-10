Lo que le pasó a Oscar Bobb en Man City: de comienzos brillantes a finales desvanecidos

Oscar Bobb regresa al Etihad con el Fulham el miércoles por la noche, pocos días después de dejar el Manchester City por una tarifa de £ 27 millones.

Phil Foden abraza a Oscar Bobb

Oscar Bobb iluminó el campo de Wembley con una escapada que parecía destinada a consolidar su estatus como jugador del primer equipo del Manchester City. Días después, una fractura en la pierna sufrida en un entrenamiento acabó con su temporada.

Es un momento de puerta corrediza que el fútbol suele presentar y esta vez Bobb estaba en el lado equivocado. La victoria de la Community Shield sobre el Manchester United en agosto de 2024 vio a Bobb nombrado jugador del partido y pasó unos buenos meses con el noruego.

Había logrado un impresionante gol tardío desde el banquillo en Newcastle en enero para ayudar enormemente al City a ganar el título, antes de protagonizar la gira de verano por Estados Unidos.

Eso le valió ser titular en Wembley y, de no haber sido por una lesión, bien podría haber sido titular en el primer partido de la Premier League en el Chelsea. Lihat juga .. En cambio, se recostó en la mesa de examen y contempló el largo camino hacia la recuperación.

Regresó al primer equipo en abril de 2025, pero desde entonces Bobb no ha podido alcanzar las mismas alturas. A pesar de quince apariciones con el City esta temporada, su salida al Fulham fue castigada. Esta noche regresa al Etihad con su nuevo club.

Pep Guardiola buscaba a Bobb como delantero y las lesiones, la forma y las llegadas de jugadores como Omar Marmoush, Rayan Cherki y Antoine Semenyo en las últimas tres ventanas de transferencia han significado que el internacional noruego no haya logrado abrirse camino en la mentalidad del City.

«Queremos más», dijo Guardiola después del show de Community Shield de 2024. «A veces tenía la oportunidad de tomar el balón e irse y era un poco pasivo. Tiene algo único: parar y luego ir, los primeros o dos pasos, hacia la derecha o hacia la izquierda son increíbles. El gol, cómo gira y hace el centro, una calidad enorme. Lihat juga .. Tiene valores y ética de trabajo increíbles. Tiene la capacidad para hacerlo y puede hacerlo con más regularidad».

La regularidad nunca llegó. Bobb ha trabajado duro para regresar de esa grave lesión, pero esta temporada nunca pareció tener la confianza de su entrenador.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, criticó al extremo después del amistoso contra Nueva Zelanda: «Estuvo muy mal en la primera parte. Se pierde todo. Si le preguntas a Oscar, creo que dirá que la primera parte fue su peor actuación con la selección nacional. La segunda parte fue la siguiente más débil».

Al perder la confianza, Bobb luchó por recuperarla en el City y nunca encontró una serie de minutos. Lihat juga .. Tuvo un comienzo en la victoria de cuartos de final de la Copa Carabao sobre Brentford, que terminó prematuramente en el primer cuarto debido a una lesión. A partir de ese momento, a medida que se intensificaban las conversaciones sobre su futuro, parecía que todo estaba escrito en la pared.

Guardiola habló sobre Bobb en Bodo y dijo que todavía estaba lesionado y que por lo tanto no participaría en lo que parecía una respuesta dura. El técnico del City ha citado la preparación como el factor más importante para evitar lesiones en el pasado y parecía haber cierta frustración interna por el último problema de Bobb.

Pero se fue con un artículo brillante en el sitio web del City y el club pensó lo suficiente en él como para incluir una cláusula en su mudanza a Fulham que permitiera a los Blues igualar cualquier oferta que llegara por él, una cláusula que usaron para fichar a James Trafford en el verano.

Muchos mirarán con interés el tiempo de Bobb en Fulham, incluso si su brillante comienzo en el City finalmente terminó en una salida amarga.