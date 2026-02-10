Downing Street se calienta, el primer ministro británico Keir Starmer se niega a dimitir a pesar de que dos de sus fideicomisarios dimiten

VIVA – primer ministro británico Keir Starmer insiste en que no renunciará a su cargo a pesar de la creciente presión política y de dos figuras clave en su círculo íntimo: el jefe de personal Morgan McSweeney y el director de comunicaciones. calle abajo Tim Allan: decidió dimitir en medio de la agitación interna partido laborista.

Lea también: La policía británica investiga al ex embajador en Estados Unidos que presuntamente filtró secretos de Estado a Epstein



En una reunión con más de 400 diputados y miembros de la Cámara de los Lores el lunes por la noche, Starmer rechazó los llamamientos para que renunciara al poder. Destacó que no estaba dispuesto a abandonar el mandato del pueblo y dar ese paso. Inglés al caos político.

«He ganado todas las peleas en las que he participado. Luché para cambiar el Partido Laborista para que pudiéramos ganar otras elecciones. Lihat juga .. La gente me decía que no podía hacerlo». Se informó que Starmer dijo el guardián, Martes 10 de febrero de 2026.

Lea también: Trump es inestable, el primer ministro británico quiere estar más cerca de Xi Jinping



“Tuve detractores en cada paso del camino y todavía los tengo ahora”. Temukan . di sini. Esos críticos que no quieren en absoluto un gobierno laborista y ciertamente no quieren uno exitoso.

«Pero diré esto: después de luchar tan duro por la oportunidad de cambiar nuestro país, no estoy dispuesto a abandonar mi mandato y mi responsabilidad hacia mi país, ni a hundirnos en el caos, como lo han hecho otros».

Lea también: Paspampres viral reprendido por periodista británico, Danpaspampres abre voz



La situación en Downing Street se intensificó después de que Morgan McSweeney, el asesor más cercano de Starmer, dimitiera en medio de la ira interna por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos. Se considera que la salida de McSweeney hace que la posición política de Starmer sea aún más frágil antes de una serie de pruebas políticas y elecciones clave.

No hace mucho, Tim Allan también dimitió de su puesto como jefe de comunicación apenas cinco meses después de ser nombrado. Allan dijo que su renuncia se hizo para poder crear un nuevo equipo en Downing Street, lo que dejó a Starmer buscando un quinto jefe de comunicaciones desde que asumió el cargo en julio de 2024.

Otros informes dijeron que el funcionario de mayor rango de Gran Bretaña, Chris Wormald, también estaba negociando su renuncia como parte de una importante reorganización en la oficina del primer ministro, lo que aumenta la impresión de caos en la cima del gobierno ..