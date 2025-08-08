El presidente de CBSE, Rahul Singh, continuará durante dos años más, dice la orden del gobierno







El burócrata senior Rahul Singh ha recibido una extensión de dos años como presidente del Junta Central de Educación Secundaria (CBSE), según una orden oficial.

Singh, un oficial del Servicio Administrativo Indio (IAS) de 1996 lotes de Bihar Cadre, fue nombrado para el puesto el 13 de marzo del año pasado.

El comité de nombramientos del gabinete (ACC) aprobó la extensión en la tenencia de Singh de Singh Central por un período de dos años más allá del 11 de noviembre de 2025, es decir, hasta el 11 de noviembre de 2027, dijo la orden del 6 de agosto emitida por el ministerio de personal.

