La hermandad de ‘Sinners’ habla de cómo su vínculo ayudó a construir un éxito de taquilla

Llámalo intuición femenina. Aunque Ryan CooglerEl éxito de taquilla “pecadores«, protagonizada por Michael B. Jordan como hermanos gemelos que abren un local de música en Mississippi en 1932, la película también cuenta con un elenco de reparto estelar. Eso incluye un cuarteto de mujeres, todos personajes profundamente realizados, que aportan el corazón y la humanidad al éxito del género. Y sabían que estaban haciendo algo excepcional.

Li Jun Li admite que tuvo una “intuición” al leer el guión, particularmente “cuando llegué al montaje musical”. Wunmi Mosaku estaba seguro de ello en el set. “Seguimos comunicándonos y preguntándonos: ‘¿Esto te parece tan especial como a mí?’”, revela. Jayme Lawson lo sabía con certeza el fin de semana de estreno y señaló: «Pensé que podría llevar más tiempo: era Viernes Santo y me preguntaba ¿quién iría a ver una película de terror entre comillas en Semana Santa? Pero fue instantáneo. La gente se aferraba a ella de la misma manera que nos sentimos cuando la leímos». Y a Hailee Steinfeld se le confirmaron sus creencias mientras observaba a la gente ir a verlo una y otra vez. «Fue emocionante ver a la gente captar realmente la profundidad del proyecto. Cada vez captas algo diferente. Están sucediendo muchas cosas en esta película».

“Sinners” recaudó más de 367 millones de dólares en todo el mundo en su estreno en cines, pero su impacto va más allá de la taquilla. La película profundiza en las cuestiones más importantes de la vida en torno a la comunidad, la historia, la opresión, la música y la espiritualidad, disfrazada en la superficie como una película de vampiros llena de acción. «Es un testimonio del genio de Ryan, de su capacidad para contar esta rica historia a través de este guiso de todo», dice Li. «No se puede categorizar bajo una sola cosa». Aun así, la actriz admite sentirse sorprendida cuando la gente le enviaba pruebas de su adoración. “Hubo gente que me envió fotos de sus 42 talones de boletos”, revela. «Había tantos, todos tumbados en su sofá o cama».

Sin mencionar los disfraces de Halloween, las teorías desenfrenadas de los fanáticos y, por supuesto, esos TikToks, particularmente los que reviven una de las líneas icónicas (y no imprimibles) de Steinfeld. Cuando se le pregunta si alguna vez podría haber predicho la respuesta a eso, el actor nominado al Oscar se ríe. «No, no puedes, no puedes, siempre es tan salvaje ver qué despega. Eso es lo emocionante: ver las reacciones».

poder femenino

En una era en la que el papel de las mujeres en los principales medios de comunicación a menudo parece respaldado, es un placer ver nada menos que cuatro voces femeninas complicadas y específicas en una sola película. Estas mujeres no son alhelíes: declaran lo que quieren y lo persiguen, al diablo con las normas de la sociedad.

«Estos papeles son pocos y espaciados», dice Steinfeld, quien interpreta a Mary, la ex novia blanca del gemelo de Jordan, Stack. Aunque Stack duda sobre su relación, creyendo que merece una vida mejor, Mary nunca flaquea. El actor señala que además de las mujeres delante de la cámara, también había muchas detrás de escena, desde la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter hasta el productor Zinzi Coogler y la productora musical ejecutiva Serena Göransson. «Tuvimos tantas mujeres con roles fundamentales en esto, y Ryan fue el primero en decir que no habría sido lo que fue sin ellas».

Lawson también elogia mucho a Coogler. Lawson interpreta a Pearline, una cantante casada y de carácter fuerte que llama la atención de la prima de los gemelos, Sammie, interpretada por Miles Caton. «Los directores sólo pueden operar desde lo que saben», dice. «Y muchas veces verás mujeres de color escritas de una manera muy performativa. Pero este es un hombre que tiene una inversión real en las relaciones con las mujeres en su vida, y eso se ve tanto fuera de la pantalla como en la pantalla».

Mosaku interpreta a Annie, la compañera de Jordan’s Smoke y una practicante de vudú que se separó de Smoke después de la muerte de su hijo. Además de tomar las decisiones en la lucha contra los vampiros, es Annie quien nunca duda en su determinación, haciendo que su marido prometa matarla si el enemigo la convierte. «Ryan no deja ningún personaje sin terminar», señala. «Incluso los papeles más pequeños sentirán que han tenido un viaje completo».

Como ejemplo, señala una escena en la que Smoke le paga a una niña, interpretada por Aadyn Encalarde, para que vigile su camioneta mientras él entra a una tienda. «Ella es mi personaje favorito», elogia Mosaku. “Tienes un recorrido completo desde esta niña que arranca pétalos y no sabe cómo hacer trueques hasta alguien que se enfrenta a un criminal y dice: ‘Tonterías’. En dos minutos, ha crecido más que la mayoría de los personajes de una película entera y ese es el tipo de claridad y especificidad con la que Ryan llena a los personajes”.

Li interpreta a Grace, una mujer asiática que dirige una tienda local con su esposo y su hija pequeña, y señala cómo la película incluso comienza con una mujer fuerte que toma las decisiones: Joan, la futura vampira de Lola Kirke. «En el momento en que abre la puerta y amartilla el rifle, pensé que era un momento tan rudo», revela Li. «Todas estas mujeres tienen estos momentos increíbles».

Si bien Li sabe que así deberían ser las películas, admite que incluso a ella esta nueva normalidad la tomó por sorpresa. «Soy culpable de haber estado tan condicionada a interpretar a mujeres de manera casi sumisa que me encontré haciéndolo en el set», revela. “Y Ryan decía: ‘No, cambiemos esto; ella está tomando una decisión’. Y me sentí muy avergonzado porque ¿por qué iba a hacer eso? Pero creo que hemos vivido durante mucho tiempo, durante generaciones, especialmente como asiático-estadounidenses, para ver a las mujeres retratadas de manera débil”.

Li también sabía que al entrar, Grace recibiría algo de presión: ella es quien invita a los vampiros a entrar al local de música después de que amenazaron a su hija. Refiriéndose a ello como “una decisión moralmente cuestionable y controvertida”, Li dice que lo discutió extensamente con Coogler. “Le dije: ‘¿Por qué no ha considerado la vida de los demás antes de hacer lo que hace?’ Y él simplemente respondió: ‘Porque es madre’. No había otra explicación para ello”. Coogler agregó un diálogo en el que Grace discute con Smoke por no querer pelear y simplemente esperar toda la noche. «Esa escena no existía inicialmente», señala. «Y hablé con Ryan y le dije: ‘Necesitamos algo allí porque ella tiene muy poco que mostrar, y cuando los invite a entrar, la odiarán absolutamente. Creo que debemos recordarle a la gente un poco sobre el contexto».

Es esa capacidad de escuchar y colaborar lo que también distingue a Coogler. Por eso, Mosaku le da crédito no sólo al cineasta, sino también a las mujeres que lo hicieron. «Ryan Coogler ama a las mujeres en su vida, las personas que lo han hecho quien es, que le han inculcado sus creencias, su política, sus opiniones, su punto de vista, su dolor, su amor», dice. «Escucha a la gente y respeta a todos. Por eso no sorprende que todos se sintieran bien alimentados con sus personajes».

familia feliz

Así que no sorprende escuchar que a pesar de algunos temas peligrosos y un clima desafiante, el set era un lugar de pura alegría.

«Cuando decimos que nos amamos, no estamos mintiendo», se entusiasma Mosaku. «Nos amamos. Jugamos, contamos historias, conocimos a las familias de los demás. Estábamos completamente entrelazados y conectados». Tanto es así que, según Steinfeld, a veces la gente incluso aparecía los días en los que no los llamaban.

También fueron parte integral de su experiencia de unión las noches que pasaron filmando dentro del local de música. «Eso nos acercó muy, muy rápidamente», añade Steinfeld. «Ese local de música se convirtió en nuestro hogar. Cuando los días son largos y estás lejos de tu familia y te sientes muy aislado, a menos que crees uno con quién estás. Y realmente llegas a conocer a alguien a las tres de la mañana».

Pero las familias no siempre se llevan bien y seguramente las tensiones podrían aumentar. Aparentemente sólo durante algunos de los juegos. La competencia se volvería feroz durante las rondas de Bananagrams, Uno y Spades. «¡Jayme es el guerrero de la noche de juegos!» Li declara. «Ella siempre ganaba, y Miles, en particular, sospechaba mucho. No sé si hizo trampa. Creo que es muy inteligente».

Mosaku añade que Lawson fue despiadado. «Jayme no se lo tomaría con calma. Incluso si fueras nuevo en el juego, ella diría: ‘Bueno, perdiste. Eso es todo». A lo que Lawson sólo puede responder: “La vida es dura, ¿de qué otra manera vas a aprender?”

Sabiendo que fue una experiencia rara y especial, los actores reflexionan con cierta melancolía sobre su tiempo en “Sinners”. Mosaku dice: «Me entristece mucho que nunca más podamos estar todos juntos en esos roles». Lawson menciona la idea de un “Universo cinematográfico de Sinners” sobre el que leyó en línea, donde los fanáticos especularon sobre diferentes líneas de tiempo para algunos de los personajes. Si bien todo es posible, los actores aprovechan al máximo los recuerdos y celebran el éxito de la película.

«Estas son mis hermanas», dice Lawson. «Además de conseguir estos increíbles papeles, tuvimos la oportunidad de crear una nueva hermandad. Eso es difícil de conseguir. Así que voy a conservar esto tanto tiempo como pueda y lo llevaré todo lo que pueda, seguro».