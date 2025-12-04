Al Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, sólo le encargaron lavar los platos en relación con la destrucción de los bosques, afirmó un miembro de la RPD

Jacarta — subrayó el miembro de la Comisión IV de la RPD, Firman Soebagyo, daño bosque en Indonesia no es un problema que haya surgido en los últimos dos años, sino más bien una larga acumulación de malas políticas y prácticas desde la época anterior.

Por tanto, cree que no se puede culpar unilateralmente al Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, por esta situación.

Firman hizo esta afirmación en una reunión de trabajo de la Comisión IV de la RPD con el ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, quien discutió los desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra en varias áreas. Según él, los daños ecológicos se produjeron mucho antes de que asumiera el cargo el ministro del Partido Indonesio de Solidaridad (PSI).

“Este Ministro (Raja Juli Antoni). lavar los platospor eso lo defendí. Por eso cuando (Muhaimin Iskandar) me pidió que me arrepintiera, defendí a Nasuha. Debido a este incidente de destrucción del bosque, no es uno o dos años. «Después de la reforma, nuestros bosques fueron destruidos», afirmó Firman el jueves 4 de diciembre de 2025.

Firman también destacó las políticas de reforma agraria que, según dijo, contribuyeron a la destrucción de áreas forestales y aumentaron los riesgos de desastres. Incluso pidió explícitamente que se evaluara la política.

«Detengamos la reforma agraria, ésta es también una de las causas de la destrucción de nuestros bosques», afirmó.

Luego describió las frágiles condiciones geológicas en varias regiones de Indonesia, que ahora son cada vez más propensas a sufrir desastres. Firman admitió que sintió la amenaza directamente cuando cruzó una zona propensa a deslizamientos de tierra.

«Estoy triste, señor, mucho menos en Sumatra, incluso aquellos de nosotros sentados en esta sala a veces tenemos miedo al pasar por Puncak, miedo de que haya deslizamientos de tierra, dondequiera que queramos pasar, tenemos miedo de que la carretera se rompa repentinamente como en Aceh», dijo.

Según Firman, la serie de desastres ocurridos en Sumatra Occidental, Sumatra Septentrional y Aceh debería ser una fuerte alarma para que todas las partes se concentren en salvar el medio ambiente.

Sin embargo, lamentó que aún existan actividades de transporte de madera en medio de esta situación de crisis, a pesar de que tenían personería jurídica.

«En una situación de desastre como esta, todavía hay quienes transportan madera, a pesar de que todavía tienen permisos. Pido al ministro que tome medidas firmes. Si es necesario, revoque sus permisos porque tienen una sensación de crisis, eso es acoso al Estado. Acoso a la gente allí (Sumatra Occidental, Sumatra Norte y Aceh)», dijo nuevamente.