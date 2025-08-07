Man United ‘Open Talks’ con Chelsea sobre la transferencia en medio de Benjamin Sesko Wait

Last Manchester United Transfer News con una actualización sobre Alejandro Garnacho en medio de la izquierda con un traslado a Chelsea

Manchester United Vooruit Alejandro Garnacho es un objetivo de transferencia para Chelsea (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Chelsea ha abierto conversaciones con el Manchester United con respecto a un posible acuerdo de verano para Alejandro Garnacho, por lo que se dice. El jugador de 21 años informó a los tonos rojos sobre su deseo de explorar varias posibilidades este verano, después de haber caído el orden jerárquico en Old Trafford.

Garnacho fue objeto de una oferta de £ 60 millones de Napoli en enero, pero United decidió sostenerlo y, en cambio, permitió a Marcus Rashford y Antony usar a Jadon Sancho.

Si bien el internacional de Argentina causó una impresión en los parches, fue omitido fuera de la final final contra el Tottenham en mayo, convirtiéndolo en una respuesta furiosa del atacante en mayo.

Desde entonces, Garnacho ha expresado su deseo de continuar y dejar los rojos para el final de la ventana de transferencia. A pesar de su omisión de la gira de pretemporada por el club a través de los Estados Unidos, no ha llegado nada.

Sin embargo, esto ahora puede cambiar después de que Talksport informó que Chelsea ha negociado negociaciones con United sobre llevar a Garnacho a Stamford Bridge este verano.

Chelsea tiene un interés a largo plazo en el producto juvenil del Ex-Atletico Madrid y sigue interesado en asegurar sus servicios, incluso si han firmado a Jamie Gittens y cerrándose para comprar Xavi Simons.

Enzo Maresca le gustaría tener fuerza en su equipo del Chelsea antes de su regreso a la Liga de Campeones por primera vez en tres años. Los Blues gastaron más de £ 240 millones este verano.

Puede que Garnacho no haya entrenado con el resto de sus compañeros de equipo del United en la pretemporada, pero ha trabajado duro en su próximo paso. El mes pasado, en un video publicado en Instagram por Javier Ledesma, un entrenador de fútbol español y acondicionamiento físico, fue visto Garnacho que fue puesto en el gimnasio por sus pases.

Fue representado realizando estocadas de alta intensa con una barra en cada mano. Garnacho vio adecuado, agudo y dispuesto a asumir su nuevo desafío si United se muda en las próximas semanas. El argentino anotó 11 goles y agregaron 10 asistencias 58 actuaciones para los Rojos la temporada pasada.

Hablando de su futuro y frustración, después de una falta de tiempo de juego en la final de la Europa League, Garnacho dijo en un comunicado: «Hasta la final, jugué cada ronda que el equipo ayudó, y hoy juego 20 minutos, no lo sé.

«La final afectará [my decision] Pero toda la temporada, la situación del club. Voy a intentar disfrutar el verano y luego ver qué pasa después. «

United gastó alrededor de £ 125 millones en tres nuevos jugadores en Matheus Cunha, Diego Leon y Bryan Mbeumo, pero empujando a los Rojos para traer un cuarto por las puertas. Benjamin Sesko ha dejado en claro que quiere unirse al lado de Amorim, que está hablando con Leipzig durante un acuerdo.

Eliminar a Garnacho ayudaría a United a pagar el precio de venta de Leipzig por el Internacional de Eslovenia. También estimularía la posición financiera del club, con Carlos Baleba de Brighton, un objetivo diferente.

