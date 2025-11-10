La Fiscalía registra la oficina del alcalde del este de Yakarta e investiga un presunto caso de corrupción en el proyecto de máquinas de coser

Jacarta – Equipo de investigación del Fiscal de Distrito (Fiscal) Yakarta Oriental realizar una búsqueda en la oficina Alcalde Yakarta Oriental investigará el presunto caso corrupción proyecto de adquisiciones máquina de coser por valor de 9 mil millones de IDR.

«Anteriormente, un equipo de investigadores de Kejari llevó a cabo una búsqueda con respecto a la adquisición de máquinas de coser por un total de más de 9 mil millones de IDR», dijo el lunes el jefe de la Sección de Delitos Especiales (Kasie Pidsus) de Kejari Oriental de Yakarta, Adri Eddyanto Pontoh, en la Oficina de Kejari Oriental de Yakarta.

La búsqueda forma parte de una investigación sobre la adquisición de máquinas de coser e hilos que se llevará a cabo entre 2022 y 2024.

Durante la búsqueda, los investigadores trajeron una serie de documentos y pruebas de la Oficina del Alcalde del Este de Yakarta.

«Algunos de los documentos que hemos tomado temporalmente son Documentos de Ejecución Presupuestaria (DPA), computadoras, Unidad Central de Procesamiento (CPU) y varios otros documentos», explicó Adri.

Según Adri, estos artículos serán confiscados oficialmente tras recibir una orden judicial.

Esta medida se tomó para fortalecer el proceso de investigación y garantizar que todos los documentos relacionados con las adquisiciones puedan verificarse minuciosamente.

«De hecho, esto es necesario para fines de investigación. Presentaremos estos documentos al tribunal para su confiscación», dijo Adri.

Además, explicó Adri, el proyecto de adquisición de máquinas de coser está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la zona de DKI Yakarta.

Este programa cubre todas las áreas administrativas de la ciudad, desde el este, oeste, norte, sur y centro de Yakarta hasta las Mil Islas.

«Porque este proyecto es de 2022 a 2024 para todo DKI. Pero como somos de la Fiscalía del Este de Yakarta, nos centramos en la zona del Este de Yakarta», dijo Adri.

Para la propia zona del este de Yakarta, dijo Adri, la adquisición incluyó alrededor de 3.000 unidades de máquinas de coser encargadas a través de uno de los distribuidores en la zona de Kelapa Gading, en el norte de Yakarta.

Además de la Oficina del Alcalde del Este de Yakarta, los investigadores también realizaron búsquedas en otros lugares de la zona del Norte de Yakarta.

«Hoy hay dos lugares que buscamos según el permiso judicial, a saber, en el este de Yakarta y el norte de Yakarta. En el norte de Yakarta buscamos al distribuidor en Jalan Giring-Giring, Kelapa Gading», dijo.