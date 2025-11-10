NBA anuncia noticias impactantes en medio de la ausencia de los Lakers de LeBron James

El NBA está prosperando, incluso con Lakers de Los Ángeles estrella lebron james, la cara de la liga durante casi dos décadas, marginado por una lesión.

La liga anunció el pasado viernes que audiencia para la temporada 2025-26 ha aumentado un 92% año tras año para los juegos televisados ​​a nivel nacional, lo que marca el nivel más alto en general desde la temporada 2011-12. La noticia llega en medio de que “El Rey” se perdió los primeros 10 partidos de su equipo, con la expectativa de que pueda regresar para el Partido del 18 de noviembre contra Utah Jazz.

La NBA está en el primer año de su nuevo Acuerdo de derechos de medios de 11 años eso incluye una lista semanal de juegos en plataformas como NBC, Peacock, ESPN, Prime Video y ABC.

«El calendario de juegos de televisión nacional 2025-26 generalmente incluye los lunes en Peacock, los martes en NBC/Peacock, los miércoles en la aplicación ESPN/ESPN, los sábados en Prime Video por la tarde y la aplicación ABC/ESPN por la noche, y los domingos en la aplicación ABC/ESPN por la tarde y NBC/Peacock por la noche».

LeBron James ingresa a la temporada 23

James, en su campaña número 23 en la NBA, que batió récords, está fuera de juego durante el primer mes de la temporada por primera vez en su carrera. Si regresara el 18 de noviembre, ya se habría perdido 15 juegos, lo que significa que solo puede perderse tres juegos más para mantener la elegibilidad para un honor All-NBA. El hombre de 40 años tiene el récord de más selecciones consecutivas All-NBA y All-Star – haciendo 21 seguidos entre 2004-05 y 2024-25.

James también corre peligro de no formar parte del equipo All-Star, a pesar de que los fanáticos podrían votar abrumadoramente a su favor a pesar de su ausencia por lesión. Según las reglas de la NBA, los titulares para el concurso de exhibición son elegidos por una combinación de fanáticos (50%), medios y jugadores activos (25% cada uno). Incluso si los fanáticos votan por James, los jugadores y los miembros de los medios pueden optar por recompensar a otros delanteros que han estado más disponibles hasta ahora.

¿Buenas noticias para la NBA?

Que la NBA haya mantenido el interés de los fanáticos en medio de la ausencia de LeBron James es un avance positivo para una liga que ha dependido en gran medida de la estrella de los Lakers durante años. Estrellas jóvenes como Victor Wembanyama, Luka DoncicAnthony Edwards, Cade Cunningham y Tyrese Maxey aparentemente se han apoderado de la liga, mientras que jugadores más valiosos como Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo han mantenido su dominio hasta ahora.

Se ha pronosticado ampliamente que Wemby sucederá a James y Steph Curry como la próxima cara de la NBA, dado su conjunto de habilidades sobrenaturales y su carisma natural.

El fenómeno francés ya está demostrando ser un éxito de taquilla. Wemby lideró a todos los jugadores de la liga con 276 millones de visualizaciones de videos en las cuentas de redes sociales de la NBA (al 5 de noviembre), sin dejar de ser uno de los principales vendedores de mercancías.

Baste decir que la NBA está en buenas manos una vez que LeBron James, de 40 años, Esteban Curry37, y Kevin Durant37, cabalga hacia el ocaso en los próximos años.