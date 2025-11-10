Los líderes del BJP y el NCP mantienen conversaciones sobre una alianza en Nashik antes de las elecciones cívicas







En el período previo a la Elecciones del organismo local de MaharashtraEl ex diputado del PNC, Sameer Bhujbal, se reunió el lunes con el ministro de estado, Girish Mahajan, en Nashik, lo que generó especulaciones políticas sobre posibles conversaciones para compartir escaños entre el PNC liderado por Ajit Pawar y el BJP, informó el PTI.

Las fuentes dijeron al PTI que la reunión fue parte de los esfuerzos en curso de la alianza gobernante para finalizar las estrategias de coordinación y ajustes de escaños para las elecciones cívicas programadas para el 2 de diciembre.

Según los informes, los líderes mantuvieron discusiones detalladas sobre la situación política en el distrito electoral de Yeola y los preparativos para las elecciones para los órganos cívicos del Consejo Municipal de Yeola, Nandgaon y Manmad, según el PTI.

Más temprano el sábado, el Dr. Rahul Aher, encargado de las elecciones del distrito de Nashik del BJP y MLA, se reunió con Bhujbal en su oficina de Yeola, acompañado por el presidente del distrito, Yatin Kadam, el jefe del ala juvenil, Sameer Samdadiya, y el ex presidente municipal de Manmad, Ganesh Dhatrak, dijeron las fuentes, según el PTI.

Una vez concluidas las discusiones, se espera que ambas partes hagan un anuncio formal sobre su estrategia de alianza para el próximo organismo local. centro.

Mientras tanto, en torno a las especulaciones de que MNS se unirá a Maha Vikas Aghadi, un líder del partido liderado por Raj Thackeray dijo el lunes que Maharashtra Navnirman Sena había finalizado una alianza para las encuestas de los organismos locales en Nashik.

El líder del MNS, Dinkar Patil, quien hizo el anuncio en una conferencia de prensa, dijo que Raj Thackeray, sin embargo, tomará la decisión final sobre el asunto, informó PTI.

El Maha Vikas Aghadi comprende el Shiv Sena (UBT) de Uddhav Thackeray, el Partido del Congreso Nacionalista (SP) liderado por Sharad Pawar y el Congreso.

Patil, al hablar sobre la posible alianza, dijo que «la alianza se ha formado de ahora en adelante según todas las encuestas. Esta decisión se tomó para mantener viva la democracia. Todos los partidos han señalado irregularidades en la lista de votantes. Además, los agricultores están angustiados por las pérdidas de cosechas causadas por las lluvias, como cita la agencia de noticias PTI.

El líder del Partido Comunista de la India (marxista), DL Karad, dijo además que todos los partidos han decidido participar juntos en las próximas elecciones para reducir la influencia del gobernante Mahayuti, compuesto por el BJP, el Shiv Sena de Eknath Shinde y el partido liderado por Ajit Pawar. PNC.

Añadió además: «Nos hemos unido contra la negligencia del gobierno en cuestiones como la corrupción, el sistema de castas, etc.», citado por la agencia de noticias PTI.

En la conferencia de prensa, el líder del Congreso local y ex empresario Rahul Dive afirmó que «nosotros hemos recibido instrucciones de los mayores para tomar decisiones a nivel local», según citó la agencia de noticias PTI.

Al hablar de la posible alianza, añadió: «Hemos decidido unir nuestras manos. Sin embargo, informaremos a nuestro líder Balasaheb Thorat sobre la decisión más tarde ese mismo día. Seguiremos las órdenes del alto mando del partido», citado por la agencia de noticias PTI.

Sin embargo, estado Congreso El portavoz Sachin Sawant dijo que su partido no ha tomado ninguna decisión para alinearse con el MNS en Nashik.

(con entradas PTI)





