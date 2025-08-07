Reemplazo Vucevic a largo plazo de Lands de Lands Bulls propuesto

Nikola Vucevic no se ajusta a la línea de tiempo para la corriente Bulls de Chicago lista. Billy Donovon está supervisando una reconstrucción a gran escala. Múltiples talentos jóvenes ahora tienen roles significativos dentro de la rotación.

Desafortunadamente para Vucevic, ha habido poco o ningún interés comercial en sus servicios este verano. Como tal, el veterano hombre grande probablemente formará parte de la lista de Donovan para comenzar la nueva temporada. Sin embargo, eso no significa que sea parte de la rotación que termina la temporada. Chicago podría seguirlo antes de la fecha límite de intercambio de febrero de 2026.

Dave Holcomb de «Fantasy on Si» ha propuesto un acuerdo que le daría a los Bulls una respuesta a largo plazo en la posición central. La idea de Holcomb aterrizaría Jarrett Allen En Chicago, dando a Josh Giddey el tipo de corredor de la llanta al que podría prosperar al lado.

El comercio propuesto se ve así:

En verdad, es poco probable que los toros incluyan a Matas buzelis en cualquier propuesta comercial que no consiga un talento estrella genuino. Sin embargo, es probable que los toros pudieran usar para obtener un trato sobre la línea. Allen sería un fuerte ajuste en la lista de los Bulls y se deslizaría fácilmente a la unidad inicial de Donovan.

Hornets ‘instó a apuntar a los toros’ Vucevic

En un artículo reciente de «Hornets on Si» Ryan Stano presentó un caso para los Charlotte Hornets para apuntar a Vucevic.

Vucevic viene de una de sus mejores temporadas. En 73 apariciones, brilló para los Bulls. El veterano Big promedió 18.5 puntos, 10.1 rebotes y 3.5 asistencias en 53% de disparos desde el campo y 40.2% desde profundidad.

A medida que nos acercamos a la fecha límite de intercambio, Vucevic sin duda atraerá intereses a la NBA. Sin embargo, es poco probable que Chicago deje que Vucevic camine sin tener un reemplazo viable alineado.

Europa puede estar llamando a Vucevic después de los toros

Kevin Martorano de Sportando Recientemente informó que al menos dos equipos europeos están persiguiendo a Vucevic.

«Según Sports ClubLa situación también está siendo monitoreada de cerca por varios clubes europeos, especialmente en la Euroliga ”, informó Martorano. «Vucevic es un conocido fanático de Crvena Zvezda Belgrado, que podría alimentar a los sueños entre los partidarios del club Serbio de obtener una firma importante … Además, Panathinaikos, actualmente buscando un centro, también podría estar interesado en el jugador, así como en otros equipos europeos financieramente poderosos».

Vucevic se convertirá en un agente libre sin restricciones el próximo verano. Puede optar por permanecer en la NBA si puede aterrizar con un contendiente. Si no, no habrá escasez de ofertas de Europa. De hecho, probablemente tendría un papel más destacado en la Euro League.

Sin embargo, Vucevic puede querer hacer una carrera genuina en un campeonato de la NBA. Y si ese es el caso, firmar con una lista contensiva tiene más sentido. Por supuesto, mucho dependerá de si lo intercambian esta temporada. Como donde termina puede cambiar lo que hace el próximo verano.