La fecha de lanzamiento de Octubre de ‘Fairyland’ de Lionsgate y Willa

Lionsgate y Willa se han asociado para co-lanzar la película producida por Sofia Coppola «El país de las hadas«Que debutará en los cines el 10 de octubre. La película está escrita, producida y dirigida por Andrew Durham.

Basado en las memorias del mismo nombre de Alysia Abbott, «Fairyland» es una historia de mayoría de edad en el contexto de la vibrante escena cultural de San Francisco en los años setenta y setenta. La película narra una relación de padre e hija a medida que evoluciona a través de una era de decadencia bohemia a la era sobria y desgarradora de la crisis del SIDA.

«Fairyland» está protagonizada por Emilia Jones («Coda»), Scoot McNairy («A Complete desconocido»), Cody Fern («American Horror Story»), Maria Bakalova («The Apprentice») y Bella Murphy («Coming 2 America»), con Adam Lambert («Glee») y Geena Davis («Thelma & Louise»), y introducen a Ougherty.

Amelia McPartlon Rogers, EVP de estrategia de contenido e integración de marketing para el grupo de películas de Lionsgate, dijo: «‘Fairyland’ es una película hermosa y profundamente personal que golpeó un acorde emocional real conmigo. Es un honor continuar nuestra larga relación con la familia de Zoetrope y colaborar con Sofía Coppola. Esta película capture una pivotall Universal.

La película recibió la aclamación crítica después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance, junto con otras presentaciones en Biarritz, Palm Springs y Frameline, donde fue la película de apertura.

«Estaba tan cautivado e inspirado en las memorias de Alysia Abbott, no solo por la representación única de esta relación padre hija, una que no habíamos visto antes, sino también por los temas universales con los que creo que muchos niños y padres pueden relacionarse», dijo el director Durham. «Las películas con historias no convencionales son difíciles de hacer, pero con el inquebrantable apoyo de Sofía y Zoetrope estadounidense, el compromiso de un elenco y la tripulación tan talentosos, y el equipo de Willa y Lionsgate, aprendí si te rodeas de personas que entienden y agradecen el valor de la historia que estás contando, luego todo se enciende».

El productor Coppola agregó: «Me conmovió las hermosas memorias de Alysia Abbott y cómo Andrew lo interpretó en la conmovedora película de que es con una historia tan importante para salir en este momento. Con un gran elenco y un equipo creativo, estoy orgulloso de ser parte de esta película y poner luz en todo tipo de familias, ser verdad, y lo que nuestra generación pasó».

Para «Fairyland», Willa lanzará una campaña de impacto integrada y una estrategia de participación de la audiencia diseñada para involucrar a los espectadores con los problemas sociales oportunos planteados en la película y reforzar el alcance de la película.

«Con ‘Fairyland’, Durham ha creado una película profundamente afectada que da vida a problemas sociales relevantes con autenticidad y corazón», dijo la CEO y fundadora de Willa, Elizabeth Woodward. «Estamos entusiasmados de asociarnos con Lionsgate para distribuir la película y crear una campaña de impacto y compromiso de audiencia a medida en torno a su lanzamiento».

«Fairyland» es producido por Andrew Durham, Sofia Coppola, Megan Carlson, Laure Sudreau, Siena Oberman y Greg Lauritano. Executive producers are Roman Coppola, Michael Musante, Liz Destro, James Mockoski, Alysia Abbott, Leo Matchett, Fred Roos, Elizabeth Woodward, Jeff Sobrato, Nicole Shipley, Camille Floquet, Francesco Melzi d’Eril, Gabriele Moratti, Raffaella Viscardi, Sasha Shapiro, Rebecca Gang, Gale M. Harold III, Anton Lessine, Gary Hamilton, Ryan Hamilton, Jesse Ozeri, Susie Landau Finch, Elena Baranova, Karen Salveson, Eileen Joy Spitalny, Brooks Price y Michael Spitalny.

«Fairyland» es una producción estadounidense de zoótropo, en asociación con Ouroboros Entertainment, Black Magic, Artemis Pictures, Walter Films, Descentralized Pictures, Safe Space Pictures, Memo Films, 3Marys Entertainment, Qed International y Lost Gang Films West.