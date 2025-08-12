Comenzaciones de Oscar de los Oscar del Oscar

La temporada de Oscar está a punto de comenzar con la temporada de festivales de otoño a la vuelta de la esquina. La fecha límite para enviar selecciones de características internacionales es el 1 de octubre, así que busque una gran cantidad de anuncios en los próximos dos meses. Las listas cortas de los Oscar se revelan el 16 de diciembre, con 15 películas internacionales seleccionadas para ser votadas por miembros de la academia en todas las ramas que se comprometen a ver las 15 películas. Las nominaciones al Oscar serán reveladas el 22 de enero.
Turquía fue el primer país fuera de la puerta, seleccionando «uno de esos días en que Hemme muere», que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia del año pasado. La República Checa eligió «No soy todo lo que quiero ser» después de un proceso controvertido, mientras que Suiza seleccionó el drama médico «Late Shift».
De Francia, las posibles presentaciones podrían incluir «New Wave» de Richard Linklater O «fue solo un accidente» de Jafar Panahi. Estén atentos para muchas más selecciones en las próximas semanas y vea los trailers a continuación.
-
No soy todo lo que quiero ser (República Checa)
La República Checa ha seleccionado la función documental de Klára Tasovská «No soy todo lo que quiero ser» como su presentación para la categoría internacional de películas de los Oscar después de un Concurso controvertido.
El documental sigue la vida del fotógrafo Libuše Jarcovjáková, basándose en sus diarios y miles de fotografías. Representa el movimiento subterráneo en Checoslovaquia en la década de 1980, así como su dramático escape a Berlín Occidental, y disparos de moda en Tokio. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín el año pasado y recibió el Lion Checo por la mejor película documental este año.
-
Turno tardío (Suiza)
Petra Volpe «Turno tardío«Es la entrada oficial de Suiza para la categoría internacional de películas para los Premios de la Academia.
Trustnordisk maneja los derechos internacionales sobre la película, protagonizada por Leonie Benesch, quien apareció anteriormente en el drama nominado al Oscar «The Teachers ‘Lounge» en 2023, y el drama nominado al Oscar «5 de septiembre» el año pasado. Music Box ha adquirido los derechos de América del Norte.
«Late Shift» sigue a una enfermera, Floria, mientras navega por el ritmo implacable en una sala quirúrgica con una dedicación inquebrantable, infundiendo a la humanidad y al calor en la atención de su paciente a pesar de que el cambio tiene poco personal. A medida que el día se intensifica, la película se transforma en una carrera apasionante contra el tiempo, culminando en un clímax fascinante.
Leer Variedad‘s Revisar aquí.
-
Uno de esos días en que Hemme muere (Turquía)
Turquía ha anunciado que «uno de esos días en que Hemme muere» del director Murat Firatoğlu del director Murat Firatoğlu.
«Uno de esos días en que Hemme muere» fue seleccionado de 14 presentaciones por el Comité de Oscar de Turquía, que comprende representantes de asociaciones profesionales en la industria cinematográfica del país que opera bajo la Dirección General de Cinema.
La película es una historia de ira y rebelión de clase a través del viaje de búsqueda de justicia de un trabajador agrícola llamado Eyüp que trabaja sin descanso bajo el sol ardiente durante una cosecha de tomate en el sureste de Turquía, impulsado por la urgente necesidad de resolver una deuda inminente. Después de un choque con su supervisor, deambula por la ciudad en busca de una solución radical.
«Uno de esos días en que Hemme muere» World se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el Premio Especial del Jurado en la sección Orizzonti (Horizons) del evento.