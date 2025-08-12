Comenzaciones de Oscar de los Oscar del Oscar

La temporada de Oscar está a punto de comenzar con la temporada de festivales de otoño a la vuelta de la esquina. La fecha límite para enviar selecciones de características internacionales es el 1 de octubre, así que busque una gran cantidad de anuncios en los próximos dos meses. Las listas cortas de los Oscar se revelan el 16 de diciembre, con 15 películas internacionales seleccionadas para ser votadas por miembros de la academia en todas las ramas que se comprometen a ver las 15 películas. Las nominaciones al Oscar serán reveladas el 22 de enero.

Turquía fue el primer país fuera de la puerta, seleccionando «uno de esos días en que Hemme muere», que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia del año pasado. La República Checa eligió «No soy todo lo que quiero ser» después de un proceso controvertido, mientras que Suiza seleccionó el drama médico «Late Shift».

De Francia, las posibles presentaciones podrían incluir «New Wave» de Richard Linklater O «fue solo un accidente» de Jafar Panahi. Estén atentos para muchas más selecciones en las próximas semanas y vea los trailers a continuación.