Framber Valdez de Astros recibe $ 180 millones en la predicción del contrato

El Houston AstroS tiene lo que será el agente libre más promocionado este invierno en forma de Framber Valdez. Valdez, de 31 años, cumplirá 32 años en noviembre, justo cuando las organizaciones de MLB vendrán hacia él desde todos los ángulos, tratando de conseguir el dos veces All-Star.

Framber está en línea para terminar con lo que sería su quinta temporada consecutiva con una era inferior a 3.50. En cuatro de esas temporadas, ha lanzado más de 145 entradas.

Es hora de comenzar a pensar en la extensión masiva que Framber Valdez puede recibir antes de la temporada 2026. Es probable que reciba una oferta de calificación de los Astros, pero ambas partes quieren conformarse con algo a largo plazo.

Predicción del contrato de Framber Valdez

Los Astros de Houston tienen dos titulares de sementales absolutos en la parte superior de su rotación. Junto con Valdez está Hunter Brown, quien en silencio tiene una de las mejores temporadas en MLB para un lanzador diestro.

En 145.2 entradas lanzadas esta temporada hasta ahora Framber Valley tiene 2.97 efectividad145 ponches y dos juegos completos. Puede renunciar a un contacto duro a veces, pero es capaz de inducir tantas bolas y outs de tierra rápidamente en el conteo, lo que le permite profundizar en los juegos con frecuencia. Está promediando 6.3 entradas/comienza esta temporada.

Mlbtraderumors.com recientemente ejecutó una historia En los principales agentes libres después de la temporada baja, y dio esta predicción de la extensión que puede recibir:

«Si no fuera por el hecho de que Valdez cumplirá 32 años en noviembre, sería el agente libre No. 2 en este ranking y se proyectó cómodamente para un contrato de $ 200 mm. Tal como está, estará inclinado para convertirse en el cuarto lanzador para asegurar incluso un acuerdo de cinco años en agencia libre que comienza con su temporada de 32 años ((Enlace del rastreador de contrato). Un acuerdo de cuatro años para Valdez seguramente registraría más de $ 100 mm, pero se espera que aterrice cinco años y tendrá una oportunidad real de unirse a Zack Greinke como el único abridor de 32 años en la memoria reciente en tambalearse en seis años. Un acuerdo en el rango de $ 150-180 mm no debería ser una sorpresa, incluso después de que inevitablemente rechaza una oferta de calificación «.

Houston está en medio de una persecución de banderín

Antes de la temporada baja, sin embargo, se encuentra la temporada 2025, que es el aquí y ahora. Framber ya ha ayudado a los Astros de Houston a ganar una Serie Mundial en 2022, donde era simplemente increíble.

Lideró la Liga Americana en entradas lanzadas esa temporada con 201.2, registró tres juegos completos y renunció a una microscópica 0.5 horas/9. Incluso elevó su juego en octubre, por lo que los Astros no tendrán problemas para entregarle una extensión por valor de $ 30 millones AAV.

Mlbtraderumors predice que Valdez firmará un contrato de $ 180 millones, lo que lo convierte en uno de los más grandes para un iniciador del zurdo.

Los Astros todavía están en medio de una estrecha carrera divisional de la Liga Americana Oeste, y después de cambiar por Carlos Correa en la fecha límite, podrían ser un candidato de caballo oscuro para avanzar al clásico de otoño. Son 67-52 y se sientan solo un juego por delante los marineros de Seattle en la división.