La factura en los subsidios de tarifas escolares subraya la educación, no una empresa comercial: CM







El primer ministro Rekha Gupta dijo el viernes el amplio mensaje del proyecto de ley introducido por el Gobierno de Delhi Regular los aumentos de tarifas por las escuelas privadas era subrayar que la educación no era una empresa comercial.

«Es por primera vez que un gobierno está de pie abiertamente junto a los padres de los escolares en Delhi. El AAP está mirando de lado ahora mientras el gobierno de BJP hacía lo que no podía hacer mientras estaba en el poder en Delhi», dijo Gupta a los periodistas.

El ministro de Educación de Delhi, Ashish Sood, presentó la transparencia de la educación escolar de Delhi en la fijación y la regulación del proyecto de ley de tarifas, 2025` en el primer día de la sesión de monzón en curso.

El proyecto de ley está programado para ser discutido y aprobado en la Asamblea más tarde en el día. A los miembros de la Cámara también se les permitió proponer enmiendas a sus disposiciones.

Busca regular las tarifas de todas las escuelas privadas, reconocidas sin ayuda en Delhi A través de un sistema de evaluación y aprobaciones de tres niveles a través de comités establecidos para este propósito, con fuertes sanciones en caso de violaciones.

El jueves, Sood dijo que todas las escuelas privadas y sin ayuda en Delhi, independientemente de dónde se construyan, ahora necesitarán permiso previo del gobierno antes de aumentar sus tarifas a partir de ahora.

Hasta ahora, solo alrededor de 350 escuelas construidas en tierras desempeñadas por el gobierno debían buscar la aprobación antes de caminar sus honorarios, dijo. El líder de la AAP, Saurabh Bharadwaj, criticó el proyecto de ley, diciendo que está diseñado para proteger a más de 350 privados escuelas de las decisiones del Tribunal Superior y del Tribunal Supremo que anteriormente mantuvieron sus estructuras de tarifas bajo un escrutinio estricto.

Bharadwaj afirmó que, según las leyes existentes y las instrucciones judiciales, estas escuelas ya debían solicitar el permiso del Director de Educación antes de aumentar las tarifas.

