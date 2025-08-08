Las disputas contractuales en curso de Bengals podrían conducir al comercio después de todo

La situación más grande que Bengals de Cincinnati He estado vigilando implica un corredor de borde. Sabiendo lo mal que este equipo necesita para priorizar la defensa, no han hecho nada más que alejar a este joven de 30 años.

Después de un desempeño defensivo abismal en su primer partido de pretemporada, un equipo de NFC de 15 victorias tiene la vista de un posible comercio. El informe de Bleacher propuso uno que enviaría la selección de la tercera ronda 2017 a una potencia de NFC.

Bleacher Report propone a Cincinnati Bengals enviando a Trey Hendrickson a Detroit Lions

Con Trey Hendrickson molesto por su contrato, el corredor de la estrella Acepte informar al campamento. Al señalar que no quiere ser una distracción, Hendrickson fue una de las dos disputas contractuales clave para los Bengals esta temporada baja.

El otro involucró la selección de la primera ronda del equipo, Shemar Stewart. Stewart acaba de hacer su debut en la NFL, como Ben Baby de ESPN discutió sus contribuciones en el primer partido de pretemporada. En última instancia, los fanáticos fueron Dejado lejos de complacido con la forma en que su defensa miró contra el Filadelfia Eagles.

Es difícil para los fanáticos de los Bengals no reaccionar exageradamente al primer juego de pretemporada del equipo. A pesar de Joe Burrow se llamó a sí mismo «promedio«, Todavía salió y anotó dos touchdowns con facilidad. Una vez más, fue la defensa que lo decepcionó mientras Hendrickson se sienta al margen.

Ahora, Cincinnati se enfrenta a la realización del comercio de Hendrickson. Está claro que no obtendrían mucho para él debido a la extensión de contrato masiva que está buscando. Informe de grada propuesto Detroit Enviar una selección 2026 de segunda ronda junto con un 4to Rounder 2027 para hacer el trabajo.

A pesar de que tienen Aidan HutchinsonQueda por ver si regresará al 100%. La defensa de los Leones podría usar un impulso adicional para obtener ese Super Bowl que han estado esperando.

El estado de Trey Hendrickson para la temporada 2025

Mientras apareció en el campo de entrenamiento de los Bengals, Hendrickson ha dejado muy claro que no jugará bajo su contrato actual. No ha cambiado su postura sobre la situación, aunque ambas partes permanecen muy lejos de una nueva extensión.

Si los Bengals no van a estar de acuerdo en un nuevo acuerdo con Hendrickson, no tendrán más remedio que cambiarlo. Marcus Davenport puede ser la firma defensiva clave de los Lions, pero no estaría cerca de los 35 capturas que Hendrickson trajo a la mesa en sus últimas dos temporadas.

Anthony Muñoz y Chad Johnson tienen fuertes opiniones sobre el dilema de los Bengals. Mientras que Muñoz cree firmemente el equipo no debería dejar que Hendrickson camineJohnson ofreció un enfoque diferente.

Una derrota de pretemporada ante los reinantes campeones del Super Bowl no indica el tipo de defensa que los Bengals publicarán semanalmente. A pesar de que abandonaron la segunda mayoría de los yardas bajo HC Zac Taylor, es solo la Semana 1.

Obviamente, la forma principal de mejorar esta defensa es poner a Hendrickson en el campo. Nadie está ganando nada al no entrenar en el campo con el resto del equipo. Sabiendo lo importante que es evitar un comienzo lento esta temporada, su pieza de rompecabezas más grande permanece marginada.