Estrategia de PGN para preservar el medio ambiente mientras desarrolla estudiantes de rafting

Yakarta, Viva – Pertamina Gas Subholding, Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Alias PGNNuevamente enfatizando el compromiso de proteger el ecosistema ambiental sostenible y la independencia de la comunidad, especialmente la comunidad en el río Ciliwung.

Secretario corporativo de PGN, dijo Fajriyah Usman, el movimiento se implementó a través del apoyo de PGN en el evento de competencia raft (raft Competencia) Copa del Ministro de Medio Ambiente, en el río Ciliwung en Depok, West Java.

«Como parte de la 80ª Celebración del Día de la Independencia de Indonesia y el Festival Ciliwung 2025, que es un programa de PGN», dijo Fajriyah en su declaración, el viernes 8 de agosto de 2025.

Campeonato de rafting. Foto : Vivanews/Andri Mardiansyah

Agregó que esta competencia fue una iniciativa para animar el festival Ciliwung 2025, en respuesta a la importancia de la preservación del río Ciliwung, que tenía un alto valor ecológico y era una parte integral de la historia, la cultura y la vida de la comunidad circundante.

Tasa de fajriyah, esta actividad no es solo una cuestión de combate de velocidad, sino también de unirse con la naturaleza y comprender la importancia de los pasos de preservación de los ríos.

«A través del festival Ciliwung 2025, PGN quiere construir una conciencia pública y alentar una acción concreta para mantener la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales», dijo.

Para obtener información, la competencia de rafting de ciliwung se lleva a cabo en el formato de cabeza a cabeza para la categoría R4 (4 personas en 1 barco) hombre y mujer. El total de participantes participantes consistió en 18 equipos R4 masculinos y 10 equipos R4 femeninos, que provenían de varias comunidades en Jabodetabek y Bandung.

Río Ciliwung [dok. Pertamina International Shipping] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El festival Ciliwung 2025 es para el programa preservación ambiental PGN, titulado ‘Movimiento para construir el río Ciliwung de Indah Rahayu Ciliwung’, también conocido como «Puerta Azul».

Se espera que el programa, que ha estado sucediendo desde 2024 y se discute hasta 2026, desarrolle el área circundante, como a través del desarrollo de extracurriculares de rafting para estudiantes de SMPN 34 Depok City.

En este contexto, PGN también ayuda a extractos extracurriculares a través de un entrenador profesional que es un atleta nacional de rafting. Además, PGN también cumple con 2 paquetes de paquetes en forma de 2 paquetes, la construcción de una casa de botes y acompañando 4 posibles semillas de atletas de plántulas de SMPN 34 Depok City.