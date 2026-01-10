Danilson Soares, que rechaza la selección que se clasificará para el Mundial de 2026, quiere defender la selección de Indonesia

VIVA – Centrocampista ofensivo de Holanda, Danilson Soares Silva, franco, quiere defender Equipo Nacional Aunque Indonesia fue contactada por la selección de Cabo Verde, país que había confirmado entradas para Copa del Mundo 2026.

Actualmente, Danilson tiene una carrera en la liga de castas superior de Gibraltar con Bruno’s Magpies. Nació en los Países Bajos con antecedentes de doble sangre. Heredó sangre caboverdiana de su padre, mientras que la sangre indonesia fluyó de su abuela materna, que nació en Bandung.

«Tengo sangre indonesia de mi abuela que nació en Bandung, los padres de mi madre», dijo Danilson mientras hablaba en el podcast de YouTube de Yussa Nugraha.

“También tengo sangre caboverdiana de mi padre”, continuó.

Danilson reveló que su abuela se mudó a Holanda cuando él tenía 14 años y desde entonces su familia vive en la Tierra de los Molinos de Viento. Estos antecedentes son los que hacen que Danilson sea ahora el objetivo de dos países.

Curiosamente, la Federación de Fútbol de Cabo Verde ya había hecho un acercamiento desde que Danilson firmó un contrato con las Urracas de Bruno. Sin embargo, aunque se siente tentado a defender al país que participará en el Mundial de 2026, Danilson aún no ha tomado una decisión definitiva.

«Desde que firmé el contrato aquí, la selección caboverdiana empezó a ponerse en contacto conmigo. Me preguntaron si tenía pasaporte caboverdiano. Actualmente no tengo uno, así que tengo que encargarme si es grave», dijo Danilson.

Por otro lado, la esperanza defiende Selección Nacional de Indonesia todavía muy grande en su mente. Incluso transmitió sus deseos al agente.

«Le dije a mi agente que también quiero contactar con la selección nacional de Indonesia», subrayó.

Además, el jugador que estuvo en la misma academia que Yussa Nugraha en el Feyenoord en 2018-2019 es optimista y cree que puede hacer una contribución real al equipo de Garuda.

«Estoy muy abierto a defender a la selección de Indonesia. Con las cualidades que tengo, estoy seguro de que puedo ayudar al equipo. Espero que PSSI se ponga en contacto conmigo. Todos mis partidos se retransmiten en directo para que puedan ver mi actuación», dijo.

Danilson Soares Silva Comenzó su carrera en la academia SBV Excelsior antes de continuar entrenando en el Feyenoord. En 2020, firmó un contrato profesional con el club griego Thesprotos FC. Su aventura continuó en Portugal con el Olhanense en 2023, hasta que finalmente aterrizó en Bruno’s Magpies y se le abrió una gran oportunidad de pasar al escenario internacional con la Selección de Indonesia.