Pareja de marido y mujer de ciudadanos indonesios en Qatar emocionados por Nobar, predicción de que la selección nacional de Indonesia derrotará a Irak 2-1

Doha, EN VIVO – Soporte para Selección Nacional de Indonesia en un combate a vida o muerte contra Equipo nacional iraquí En la cuarta ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026, la zona asiática no vino sólo de su tierra natal. En KatarEl entusiasmo de los seguidores de Garuda no es menos ardiente.

Uno de ellos procedía de una pareja indonesia de marido y mujer, Artantie y su marido, que participaron juntos en un visionado (nobar) en Café Icono, Holiday Villa Hotel, Doha, Qatar, el sábado por la noche, hora local. Aunque tiene que viajar bastante lejos de donde vive, Artantie todavía está entusiasmado por apoyar al equipo de Garuda.

«Predigo que la selección nacional de Indonesia ganará 2-1. Mi marido dijo que sería un empate 1-1», dijo Artantie a VIVA.co.id.

El partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City se disputó el domingo (10/12/2025) por la mañana a las 02.30 WIB, mientras que en Qatar comenzó a las 22.30 hora local. Aunque la hora era cercana a las actividades laborales del día siguiente, esto no disminuyó el entusiasmo de la pareja por asistir.

«Esta noche amanece otra vez. El horario del paciente de Antie es a las 10 en punto. Espero no quedarme dormido», dijo riendo.

Artantie, que tiene una clínica en su casa, admitió que todavía se toma el tiempo para verlo en vivo para poder sentir la atmósfera de unión con sus compatriotas indonesios en el extranjero.

El ambiente esta vez no estuvo tan ajetreado como cuando Indonesia se enfrentó a Arabia Saudita en el Café Ole, el mismo hotel, el 8 de octubre. Según Artantie, esto es comprensible porque en Qatar el domingo es un día escolar y laboral activo, mientras que los días festivos caen en viernes y sábado.

«Tal vez soy un poco vago porque ayer (contra Arabia Saudita) perdí», dijo.

Sin embargo, el espíritu de apoyo a los rojiblancos sigue vivo. Los ciudadanos indonesios en Qatar esperan que la selección nacional pueda vengar su derrota anterior y mantener sus esperanzas de clasificarse para la siguiente ronda.