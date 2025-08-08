`Declaración de firmar o disculparse por las acusaciones absurdas ‘: EC en Rahul







El Comisión electoral de la India (ECI) solicitó el viernes al líder de la oposición Rahul Gandhi que firmara la declaración de oficiales electorales principales de Maharashtra y Karnataka o se disculpe por sus acusaciones «absurdas», dijeron las fuentes.

«Si Rahul Gandhi cree en su análisis y cree que sus acusaciones contra ECI son ciertas, no debería tener ningún problema en la firma de la declaración», dijeron las fuentes de ECI a la agencia de noticias ANI.

El cuerpo de la encuesta preguntó el Miembro del Parlamento del Congreso (MP) para disculparse si no firma las declaraciones juradas.

«Si Rahul Gandhi no firma la declaración, significaría que no cree en su análisis y conclusiones resultantes y acusaciones absurdas. En cuyo caso, debe disculparse con la nación. Por lo tanto, tiene dos opciones: firmar la declaración o disculparse con la nación por presentar acusaciones absurdas contra ECI», dijeron las fuentes.

La respuesta de la CE se produce después del Lok Sabha El legislador alegó que 1,00,250 «votos falsos» fueron encuestados en el segmento de la Asamblea de Mahadevapura en la circunscripción central de Bangalore Lok Sabha en Karnataka, lo que resultó en una victoria del Partido Bharatiya Janata (BJP).

En una carta fuertemente redactada, el oficial electoral (CEO) de Karnataka respondió a sus acusaciones, pidiéndole que firmara una declaración jurada, informó Ani.

«Se entiende que durante una conferencia de prensa celebrada hoy, usted mencionó sobre la inclusión de electores no elegibles y la exclusión de electores elegibles en el Rollos electorales citado en el párrafo 3. Se le solicita amablemente firmar y devolver la declaración/juramento adjunto bajo la Regla 20 (3) (b) del Registro de Reglas de Electores, 1960, junto con el nombre (s) de dichos elector (s) para que se puedan iniciar los procedimientos necesarios … «El CEO de Karnataka declaró en una carta, pidiéndole que envíe una afirmación de demandas y proporcione evidencia específica.

El CEO también reiteró que los rollos electorales estaban «preparados de manera transparente», y señaló que tanto el draft como el final de los rollos electorales se compartieron con el Congreso en agosto y septiembre de 2024.

«Las listas electorales se compartieron en agosto de 2024 y septiembre de 2024, y la parte no presentó ninguna apelación durante ese tiempo», agregó el CEO.

(Con entradas ANI)





