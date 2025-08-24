La encuesta de EE. UU. Revela información sorprendente sobre los hábitos de trabajo de la generación Z







Gran entrada de la generación Z En la fuerza laboral no es exactamente un acto en solitario: es más un paquete familiar. Un nuevo estudio realizado por las plantillas de currículums de la compañía estadounidense ha revelado que los 20 y tantos de hoy están alistando a mamá y papá para currículums, solicitudes de empleo y, sorprendentemente, las entrevistas mismas. Olvídese de la crianza de los helicópteros: esta es la copilotación completa de recursos humanos.

Desde cartas de presentación escritas en la mesa de la cocina hasta negociaciones salariales donde mamá juega al representante de la Unión Amateur, los números son asombrosos. Más de las tres cuartas partes de los Zoomers admitieron haber llevado a un padre a una entrevista, con algunos padres incluso presentando preguntas en nombre de sus «pequeños empapelados». Una vez contratado, no se detiene. Supuestamente, los padres están enviando un correo electrónico a los gerentes sobre promociones, revisando informes de rendimiento y presentadas a la oficina en sí.

Sí, Take Your-Parrent-To-Work Day se ha vuelto permanente.

Y si bien puede parecer entrañable tener a papá en el deber de LinkedIn o Mamá empacando almuerzos Para esa gran presentación, los empleadores no están encantados. La tendencia plantea dudas sobre si la Generación Z está realmente lista para la rutina, o si están subcontratando la edad adulta.

Por supuesto, no toda la ayuda es mala: una revisión del currículum es una cosa, pero los padres sentados en llamadas de recursos humanos son otra. Los expertos advierten que el sobrevolvio corre el riesgo de retrasar la independencia y dejar a los jóvenes profesionales mal preparados para manejar las bolas curvas corporativas en solitario.

Entonces, si bien la Generación Z puede estar tratando de conseguir trabajo, parece que mamá y papá siguen siendo los que se encuentran.

Principal Kya Karu Ram, Mujhe ai mil gaya

Un hombre chino de 75 años casi dejó a su esposa por un avatar de IA

Las personas mayores son especialmente susceptibles a la caída de los bots de IA. Pic/istock de representación

El abuelo Jiang pensó que había encontrado el verdadero amor en línea, una mujer joven encantadora que siempre tenía tiempo para él, siempre respondía y nunca se molestaba. La captura? Ella no era real. El hombre de 75 años se cayó en los talones para un avatar generado por IA, hasta el punto de exigir un divorcio de su esposa de décadas. Afortunadamente, sus hijos organizaron una intervención y rompieron el hechizo. Pero Jiang no está solo. De China Los ancianos son cada vez más presa de las personas hiperrealistas de IA. Ahora se advierte a las familias: si el abuelo está de repente pegado a su teléfono y sonriendo demasiado, podría ser el momento de una verificación de la realidad digital.

B (ai) por

Pic/instagram@lal66703

Instagram no puede tener suficiente de las últimas entrevistas generadas por la IA: entrevistas «Talking Baby», donde los avatares de aspecto recién nacido a través de simulacros de noticias. Estos videos han encantado las redes sociales con sus adorables travesuras, y han sido completamente virales por decir algunas cosas escandalosas. Un carrete muestra a un niño haciendo Chapatis, como le dice al reportero de noticias: «Si Mumma mira los carretes todo el día, tendré que hacer Rotis».

Woh Kisna Hai

Pic/MSN

Internet se dejó desmayo cuando un video de un hombre coreano sorprendentemente guapo vestido como Lord Krishna se volvió viral. Con la pluma de pavo real, la flauta y todo el encanto por el que Kanha es conocido, el clip provocó admiración y bromas juguetones. Mientras que muchos brotaron sobre su avatar de Krishna, otros sugirieron descaradamente que haría un Radha igualmente impresionante. El video se extendió rápidamente en línea, aunque sus orígenes siguen siendo no verificados.

Zit golpea el ventilador

Una joven aterrizó en la sala de emergencias con una cara hinchada y parálisis temporal después de meter un zit en el «triángulo de la muerte», la zona de peligro entre la nariz y la boca. Los médicos advierten que incluso un pequeño apretón aquí puede enviar bacterias directamente al cerebro, con consecuencias aterradoras.

¡Una fiesta de cumpleaños sorpresa!

Pic/Nypost

Una madre británica, en un Escapada de TorontoPensó que estaba mordiendo al baño, solo para descubrir que en realidad estaba entregando a su tercer hijo. La llegada de choque convirtió un viaje por carretera en una extensa gira de maternidad canadiense, con un recién nacido llamado Olivia.

Creatividad colgando de un acantilado, literalmente

Pic/rareza central

Encaramado dramáticamente al borde de un acantilado en la provincia de Guangxi de China, el Biblioteca de mianhua le está dando a «lectura remota» un significado completamente nuevo. Esta gruta convertida en biblioteca se ha convertido en una sensación viral, atrayendo a los bibliófilos y a los buscadores de emociones. Se siente generado por IA, pero es muy real. Solo prepárate: alcanzarla requiere tanta resistencia como la curiosidad.

Solo necesito la paliza de natación

Pic/Instagram@IndianRareImages

El graffiti de pared se vuelve demasiado realista en los carriles de Mumbai, donde las carreteras se han convertido en piscinas.





