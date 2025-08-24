Putin no cumplirá con Volodymyr Zelenskyy hasta que Ucrania acepte los términos de Moscú







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Comenzó la semana declarando un avance diplomático en su intento de prodicar a Moscú y Kiev más cerca de la paz, anunciando que había comenzado a organizar conversaciones directas entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Cuatro días después, su optimismo ha disminuido. El principal diplomático de Rusia dejó en claro el viernes que Putin no se reunirá con Zelenskyy hasta que los ucranianos acuerden algunas de las antiguas demandas de Moscú para poner fin al conflicto.

Es un revés punzante para Trump, que había estado promocionando su bombardeo diplomático como lo que resulta en un impulso indiscutible para que un acuerdo detuviera un conflicto que prometió como candidato para terminar el primer día en el cargo. Trump dijo el viernes que esperaba tomar una decisión sobre sus próximas acciones en dos semanas si las conversaciones directas no están programadas. Levantó la posibilidad de imponer nuevas sanciones o aranceles a Rusia, una amenaza que anteriormente ha flotado pero no siguió.

«Vamos a ver si tienen o no una reunión», dijo Trump a los periodistas en un Oficina ovalada apariencia. «Será interesante de ver. Si no lo hacen, ¿por qué no tuvieron una reunión, porque les dije que tuvieran una reunión? Pero sabré lo que voy a hacer en dos semanas».

