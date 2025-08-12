La distribución de la cuota de peregrino adicional se desvía de la intención del presidente

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) establece la división Haji soñando Además, en 2024 se desvió de la intención inicial de Joko Widodo como presidente de la República de Indonesia que solicitó una cuota adicional del gobierno Arabia Saudita.

«Si se basa en las intenciones iniciales del presidente, ha pedido una cuota, la intención inicial y la razón es acortar el tiempo de espera de los peregrinos regulares», dijo el martes el diputado de la actuación y ejecución de KPK Guntur Rahayu en el edificio KPK Red and White Building, Yakarta.

ASEP explicó Jokowi en el momento de su liderazgo pidió una cuota de peregrinación adicional para reducir el tiempo de espera de peregrinos regulares que habían alcanzado más de 15 años.

«Sin embargo, lo que sucedió no era así. Finalmente, se dividió en 50 por ciento, 50 por ciento, entonces. Estaba lejos de la intención inicial», dijo.



Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

Además, dijo que la distribución de cuotas adicionales que llegó a 20,000 personas se consideró desviación porque no estaba de acuerdo con la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, que regula la composición de la cuota de Hajj regular hasta el 92 por ciento, mientras que la cuota especial del Hajj es solo del 8 por ciento.

«Entonces, alrededor del 8 por ciento, 8 por cien veces 20,000, sí 1,600 cuotas (Hajj especial, ed.), Y la cuota regular significa 18,400. Debería ser así», explicó.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones.

En la misma fecha, el KPK evitó que tres personas viajaran al extranjero, a saber, el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Quyumas, el ex personal especial Yaqut en nombre de Ishfah Abidal Aziz, y el propietario de Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)