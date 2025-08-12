Uta firma Leah Halton

UTA ha firmado el modelo australiano y el creador de contenido Leah Halton para representación en todas las áreas.

A los 24 años, Halton ha construido un poderoso seguimiento global con más de 13 millones de fanáticos en Tiktok, Instagram y YouTube. Su contenido, que abarca los tutoriales de belleza, los lances de moda y los vlogs de estilo de vida, se conecta constantemente con una audiencia devota de Gen-Z y promedia un impresionante 34.7 millones de visitas por Tiktok Post.

Halton saltó a la prominencia internacional con su viral de 12 segundos video sincronizado a «Alabado Jah a la luz de la luna» de YG Marley. El video ha obtenido más de 700 millones de visitas, 66.7 millones de me gusta, y está en camino de romper el disco de Tiktok para el video más querido de todos los tiempos.

«Leah es un talento increíble cuya creatividad e influencia son innegables», dijo el agente de los creadores de UTA Scarlett Perlman. «Estamos emocionados de ayudarla a expandir su negocio a nivel mundial y entrar en nuevos espacios en el entretenimiento, la moda y los medios de comunicación».

Dirigido como una colaboración global entre los agentes con sede en Uta Los Ángeles, Scarlett Perlman y Ali Berman, junto con los agentes con sede en Londres, Shelby Schenkman y Beth Heard, Halton se une a la práctica de creadores en rápida expansión de la compañía, con una lista que incluye al máximo talento digital como Madeline Argy, Emma Chamberlain, Alix Earle, Jamie Laing y Sophie-Habboo, y Lissie MackiNt.

La práctica de los creadores globales de UTA también representa a clientes como Dave Portnoy/Barstool, Mr. Ballen/Ballen Studios, Brittany Broski, Charli d’Amelio, Jake Shane, Kai Cenat y Alex Cooper. La práctica de los creadores de UTA se lanzó en 2006 y hizo de UTA la primera agencia en tener su propia división de audio y talento digital, y el primero en tener una división dedicada de juegos y deportes electrónicos.