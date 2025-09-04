Anindya Bakrie transmitió la preocupación de los empresarios sobre la estabilidad de la seguridad y el clima comercial

Yakarta, Viva – Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrietransmitir inquietud circular hombre de negocios pregunta estabilidad de seguridad Nacional en los últimos tiempos, que se teme tener un impacto en el clima del mundo de los negocios en el país.

Esto fue transmitido por Anindya después de celebrar un ‘almuerzo y discusión’ con el ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, junto con empresarios de varios sectores industriales como turismo, inversión, fabricación, textiles, prendas, zapatos, etc.

«Nosotros en el mundo de los negocios ciertamente estamos preocupados porque el problema es, por supuesto, al comienzo de la seguridad. Porque esta seguridad ciertamente hace un sentimiento en términos de inversión, en términos de comercio», dijo Anindya en Menara Kadin, área de Kuningan, sur de Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Ketum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

En lugar de estar a la sombra del miedo, Anindya enfatizó que los empresarios bajo el paraguas de Kadin Indonesia acordaron ayudar al gobierno a despertar varios aspectos de la economía nacional.

«Deemi protege la economía nacional, la estabilidad del rupia y el mercado de capitales que se mantendrá. Porque este es un símbolo para el mundo exterior», dijo.

Por lo tanto, para ver si la economía en las regiones también ha estado funcionando sin problemas, Anindya se aseguró de que el Kadin regional en 38 provincias se moviera inmediatamente rápidamente para llevar a cabo una serie de acciones pacíficas para ayudar a calmar la situación.

La acción pacífica, por ejemplo, es como un evento de mercado barato que se celebra Provincial Kadin Junto con las partes interesadas relevantes en varias regiones, a las actividades de dar comestibles realizados por varios jefes provinciales en sus respectivas regiones.

«Entonces, para ver si el movimiento económico en el área fue suave, coordinamos inmediatamente con 38 Cades provinciales el domingo, para preguntar cómo las condiciones y la situación», dijo Anindya.

«Y informan que, en general, se centran en llevar a cabo acciones pacíficas para que la (situación) esté tranquila», dijo.