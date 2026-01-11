Pamela Anderson se adelanta a su papel en ‘El amor no es la respuesta’ de Michael Cera

Pamela Anderson habló con Variedad en los WWD Style Awards en el Regent Santa Monica el viernes, presentando una vista previa de su papel en miguel cera‘El amor no es la respuesta’. Si bien aún no se han revelado la fecha de lanzamiento ni los detalles, el anuncio de mayo prometió una “comedia absurda, precisa pero impredecible, que se mueve entre la hilaridad y el desamor mientras explora la soledad moderna y la búsqueda de conexión”.

«Fue una experiencia salvaje y la terminé justo antes de las vacaciones», dijo Anderson. «Acabo de volver a ser rubia [hair] ayer, así que sentí que finalmente dejé ir al personaje. Así fue, bueno… hay que ver. Tuve la oportunidad de interpretar a una mujer realmente interesante y eso fue emocionante”.

<br />

Anderson ha estado en una buena racha desde su aclamada “The Last Showgirl”, que le valió una nominación al Globo de Oro en 2025. En agosto, apareció junto a Liam Neeson en “The Naked Gun”, que fue galardonada como Mejor Comedia en los Premios de elección de la crítica. Con otra gran fiesta de risas en camino, Anderson compartió su película de comedia favorita, así como sus inspiraciones de estilo.

“Me encanta ‘El idiota’. Esa es mi vieja comedia favorita”, dijo. “Pero me encantan las películas antiguas… Siento que incluso este pelo y [my outfit]Me inspiré un poco en Jeanne Moreau. Me gustan los estilos cinematográficos y las películas antiguas, y siempre me inspiran”.

Hasta ahora, 2026 se perfila como otra gran temporada para Anderson. Filmó cinco películas el año pasado. Entre esos proyectos se encuentra el drama de Kornél Mundruczó “Place to Be”, protagonizado también por Ellen Burstyn y Taika Waititi, y “Poda de rosal” del director Karim Aïnouz, con Elle Fanning, Riley Keough y Callum Turner.

Anderson asistió a la ceremonia de los Style Awards como ganadora de Beauty Icon. Otros homenajeados en el evento fueron Hailey Bieber (Style Trailblazer), Kourtney Kardashian Barker (Empresaria de bienestar del año) y Omega (Reloj de alfombra roja del año).

George Clooney apareció en el evento para aceptar el honor póstumo de Visionario de la Alfombra Roja para Giorgio Armani, quien murió a los 91 años en septiembre.

«En primer lugar, tienes que ver a Giorgio. Por cierto, [he] Es el diseñador más guapo que he visto en mi vida. Siempre nos hacía parecer idiotas cuando nos sentábamos a su lado. Es muy extraño estar aquí esta noche aceptando algo para Giorgio, porque debería haber estado aquí”, comenzó Clooney, añadiendo que a Richard Gere se le debería atribuir el mérito de haber puesto a Armani en el mapa.

«Pero como no pudo presentarse, y ya sabes, que se joda», soltó, y añadió con una sonrisa: «Eso es lo único que saldrá de esto». [speech].”

Demi Moore fue reconocida como el Icono de la Moda del Año, mérito de su estilista, Brad Goreski.

«Confío en usted. Sé que siempre tiene en mente lo mejor para mí», dijo Moore. «Me empujas cuando necesito que me empujen y también me escuchas. Escuchas lo que necesito y lo que me hará sentir seguro».

También señaló lo que era más importante para ella en el nuevo año. “Mi 2026 [goal] es seguir con la aceptación de nosotros mismos tal y como somos. No necesitamos ser diferentes. La parte más hermosa de quiénes somos es simplemente ser nosotros mismos, únicos e imperfectos”, dijo Moore.