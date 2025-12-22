La Comisión Nacional de Reforma de la Policía destaca problemas con el proceso de ascenso y reclutamiento policial


Lunes 22 de diciembre de 2025 – 18:54 WIB

Yogyakarta, VIVA – Miembro de la Comisión para la Aceleración de la Reforma policia nacional (KPRP) Mahfud MD admitió que la comisión también destacó la cuestión de la promoción y el reclutamiento en la policía, que se consideraba todavía problemática.

Lea también:

Observador valora normativa gubernamental que fortalece al Perpol 25/10

«El reclutamiento, la promoción, la rotación, etc. son parte de la discusión», dijo Mahfud en la Facultad de Derecho de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Sleman, Región Especial de Yogyakarta, el lunes.

Mahfud señaló que todavía hay problemas en el proceso de ascenso en la policía, incluidos miembros que aún no cumplen con los requisitos pero que pueden ser ascendidos más rápidamente.

Lea también:

KPK lleva a cabo 11 OTT a lo largo de 2025 y nombra a 118 sospechosos

«Nos dimos cuenta de que había personas cuyos rangos ‘no’ habían sido ascendidos, había personas que no habían cumplido los requisitos y que de repente habían sido ascendidos», dijo.

Ilustración policial.

Lea también:

Tras huir durante la OTT, Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara se entregó

Mahfud también reveló que hubo acusaciones de prácticas de pago en el proceso de reclutamiento y educación en la policía fuera de los mecanismos oficiales.

«De hecho, la gente paga por Sespim (Escuela de Personal de Policía y Liderazgo) para obtener el General de Brigada y así sucesivamente. ¿Pagar a quién? Sí, pagar a su amigo que se ocupa de ello», dijo.

«Si preguntas sobre la cuenta de la policía, no está ahí, cierto, no puedes pagar», continuó Mahfud.

Añadió que el reclutamiento de futuros cadetes de la Academia de Policía (Akpol) también se caracterizaba por un sistema de racionamiento.

«Por lo tanto, los reclutas que quieren ingresar a la Academia de Policía ahora también utilizan cuotas. Así que los productos de los últimos años no son realmente selectivos, sino debido a relaciones cercanas, a relaciones políticas, etc.», dijo.

Según Mahfud, estas diversas cuestiones todavía están siendo investigadas por el KPRP.

«Todo esto es objeto de un debate bastante profundo y luego se decidirá mediante aportaciones», dijo Mahfud. (Hormiga)

El presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, hizo público el caso OTT del viceministro de Recursos Humanos, Immanuel Ebenezer.

Polémica sobre las reglas de asignación de la policía, el Comité para la Erradicación de la Corrupción admite que todavía necesita policía en su institución

El presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción dijo que todavía necesitaba personal de la Policía Nacional de Indonesia o de la Policía Nacional en la organización anticorrupción.

img_título

VIVA.co.id

22 de diciembre de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor