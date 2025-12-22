Oona Chaplin, Varang en ‘Avatar 3’, es la nieta de Charlie Chaplin

Oona Chaplin es el actor detrás”Avatar: Fuego y Ceniza«La villana Varang. También es nieta del ícono del cine. charlie chaplin. Oona, cuyos créditos también incluyen “Juego de Tronos”, dijo recientemente Los tiempos de Londres que consideró cambiar su nombre después de graduarse de la Real Academia de Arte Dramático y comenzar su carrera como actriz a tiempo completo.

“Ha sido un viaje para sentirme merecedor, porque sé que se me han abierto puertas que potencialmente no se habrían abierto si no hubiera estado asociada con este hombre brillante”, dijo Oona Chaplin. «Definitivamente es complicado sentir que no mereces el lugar en el que estás».

Sin embargo, decidió no cambiar su nombre porque su forma de pensar pasó «de la culpa a la gratitud al trabajar muy duro y saber que cualquier cosa que haga nunca se comparará con lo que hizo mi abuelo. Si todo mi propósito en este ámbito es que la gente diga: ‘Oh, la nieta de Charlie Chaplin’, lo busquen en Google y vean una película suya, entonces estoy feliz porque es un genio».

La madre de Oona, Geraldine Chaplin, era hija de Charlie y también era actriz por derecho propio. Si bien “Avatar: Fire and Ash” marca el primer gran éxito de taquilla de Oona en Hollywood, ella ha estado actuando profesionalmente desde 2007. Sus créditos también incluyen “Taboo”, “The Crimson Field” y “Black Mirror”.

El actor dijo Los tiempos de Londres que cree que Charlie Chaplin «habría estado de acuerdo» con las películas de «Avatar», y agregó: «Siento que James Cameron es probablemente una de las cosas más cercanas que tenemos a Chaplin ahora, aunque son realmente diferentes. Saben de lo que están hablando, así que la gente escucha».

Cameron le dijo a IndieWire Durante su última gira de prensa de “Avatar”, dijo que originalmente estaba “viendo mujeres cuyos nombres sabrías al instante, que ya eran estrellas y personas con las que realmente quería trabajar” cuando estaba eligiendo el papel de Varang.

«Fue una decisión difícil enfrentarme a rostros y nombres que ya conocía, pero Oona me sorprendió con su percepción del personaje, su forma de moverse y su absoluta valentía», añadió sobre el casting de Chaplin. “Y estaba bien preparada: conocía la escena de sobra y tenía siete u ocho páginas”.

“Avatar: Fuego y Ceniza” ahora se proyecta en los cines de todo el país.