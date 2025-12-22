Los medios extranjeros revelan la prueba más dura de John Herdman al entrenar a la selección nacional de Indonesia

VIVA – No Juan Herdman volvió a la palestra en el mercado del coaching Selección Nacional de Indonesia. Si bien no ha habido ningún anuncio oficial por parte del PSSI, la atención ha llegado desde el extranjero. Los medios vietnamitas comenzaron a revisar los desafíos que Herdman dijo que enfrentaría de inmediato si realmente confiaran en él para manejar el equipo de Garuda.

Este foco de atención surgió cuando se fortaleció la noticia de que Herdman era el principal candidato para reemplazarlo. Patricio Kluivert. Para medios extranjeros de vietnam, anninhtudo El problema no es sólo quién es el entrenador, sino la prueba inicial que le espera inmediatamente en el calendario de competición.

Evaluaron específicamente que Herdman enfrentaría grandes desafíos desde el comienzo de su mandato. Se dice que la prueba llegará antes de lo imaginado, sin un largo espacio de adaptación.

John Herdman, candidato a nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia

«John Herdman debe superar una ‘prueba’ llamada Copa AFF 2026, que comenzará a finales de julio del próximo año», escribió el medio.

Según ellos, este evento no es un torneo cualquiera. La presión pública, las rivalidades regionales y las grandes expectativas puestas en la selección indonesia son una combinación de desafíos que el nuevo entrenador debe afrontar desde los primeros partidos.

Este foco de atención de los medios vietnamitas surgió en medio del proceso de selección de entrenadores en curso. El PSSI dijo anteriormente que había enviado representantes para entrevistar a varios candidatos. De este proceso, se dijo que dos nombres eran los más destacados, a saber, John Herdman y Giovanni van Bronckhorst, y recientemente la posición de Herdman se consideró más fuerte.

Varios medios extranjeros informaron también que Herdman rechazó varias ofertas de otros países para tener oportunidades de entrenar a la selección nacional de Indonesia. El medio hondureño Diez dijo que el técnico británico optó por no continuar con el acercamiento de Honduras y Jamaica.

El medio holandés Voetbalprimeur también confirmó esta noticia al nombrar a Herdman como el principal candidato para reemplazar a Patrick Kluivert.

A pesar de que el proceso de nombramiento aún no ha concluido, los medios vietnamitas creen que los desafíos de Herdman no se limitan a un solo torneo. Además de la Copa AFF de 2026, también se prevé que el nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia lidere al equipo en otras grandes agendas, a saber, las finales de la Copa Asiática de 2027 y la lucha a largo plazo en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2030.