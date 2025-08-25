La carretera de peaje en la ciudad se cerró después de una manifestación, la policía realizó el flujo de la corriente

Yakarta, Viva – Acción reunión frente al edificio RPD/MPR tiene un impacto en la sección Peaje en la ciudad El lunes por la tarde, 25 de agosto de 2025. Como resultado, la ingeniería de tráfico se vio obligada a solicitar la seguridad de los usuarios de la carretera.

Desde la mañana, las masas han empacado el área de Senayan para causar densidad de tráfico alrededor del acceso a la carretera de peaje DPR/MPR. Alrededor de 12.55 WIB, la situación se calentaba cuando algunos manifestantes entraron en la carretera de peaje. Afortunadamente, la policía controla inmediatamente las condiciones y las carreteras de peaje se pueden devolver alrededor de 13.05 WIB.

Sin embargo, antes de la noche, las masas regresaron a la carretera de peaje en la ciudad justo a Km 07+400. A discreción policial, a partir de las 17:15 WIB, se realizó la transferencia actual. Los vehículos que conducen a Slipi se desvían a través de la rampa KM 05+000, mientras que los vehículos que se dirigen a Cawang se liberan a través de la rampa Km 12+500.

«Para la seguridad, el vehículo táctico del oficial de policía ha sido dirigido a la ubicación para hacer arreglos masivos», escribió Jasa Marga División Regional Metropolitan Tollroad en su declaración oficial.

Jasa Marga también transmitió una disculpa por los inconvenientes que ocurrieron. Se les pide a los usuarios de la carretera que eviten las carreteras de peaje en la ciudad, especialmente en las áreas de Semanggi y Senayan, hasta que la situación sea propicio nuevamente.

La última información de tráfico se puede monitorear a través de las redes sociales oficiales de Jasa Marga, CCTV en vivo en la aplicación Travoy o Call Center 24 Jam Jasa Marga Group en 14080.