La carretera de peaje en la ciudad se cerró después de una manifestación, la policía realizó el flujo de la corriente

Yakarta, Viva – Acción reunión frente al edificio RPD/MPR tiene un impacto en la sección Peaje en la ciudad El lunes por la tarde, 25 de agosto de 2025. Como resultado, la ingeniería de tráfico se vio obligada a solicitar la seguridad de los usuarios de la carretera.
Desde la mañana, las masas han empacado el área de Senayan para causar densidad de tráfico alrededor del acceso a la carretera de peaje DPR/MPR. Alrededor de 12.55 WIB, la situación se calentaba cuando algunos manifestantes entraron en la carretera de peaje. Afortunadamente, la policía controla inmediatamente las condiciones y las carreteras de peaje se pueden devolver alrededor de 13.05 WIB.
Sin embargo, antes de la noche, las masas regresaron a la carretera de peaje en la ciudad justo a Km 07+400. A discreción policial, a partir de las 17:15 WIB, se realizó la transferencia actual. Los vehículos que conducen a Slipi se desvían a través de la rampa KM 05+000, mientras que los vehículos que se dirigen a Cawang se liberan a través de la rampa Km 12+500.
«Para la seguridad, el vehículo táctico del oficial de policía ha sido dirigido a la ubicación para hacer arreglos masivos», escribió Jasa Marga División Regional Metropolitan Tollroad en su declaración oficial.
Jasa Marga también transmitió una disculpa por los inconvenientes que ocurrieron. Se les pide a los usuarios de la carretera que eviten las carreteras de peaje en la ciudad, especialmente en las áreas de Semanggi y Senayan, hasta que la situación sea propicio nuevamente.
La última información de tráfico se puede monitorear a través de las redes sociales oficiales de Jasa Marga, CCTV en vivo en la aplicación Travoy o Call Center 24 Jam Jasa Marga Group en 14080.
Las secuelas de la manifestación del DPR, Krl Rangkasbitung – Tanah Abang se restringió, el camino de peaje en la ciudad frente al DPR fue paralizado
Como resultado de la manifestación en el edificio del Parlamento, las operaciones KRL Lintas Rangkasbitung -Krl – Tanah Abang se ve interrumpido. La carretera de peaje en la ciudad es de Clover y viceversa está cerrada.
25 de agosto de 2025