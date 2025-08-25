Audiencia sobre los controvertidos comentarios de Rahul Gandhi programados para el 26 de septiembre







El líder de la oposición en el Lok Sabha está listo para enfrentar la audiencia sobre sus controvertidos comentarios en la corte. Un tribunal local el lunes establecido el 26 de septiembre como la fecha para escuchar el caso sobre su comentario de «luchar contra el estado indio».

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, juez de distrito adicional (ADJ-II), Aarti Faujdar, ha establecido una nueva fecha para los registros de un tribunal subordinado que no estaba disponible.

El abogado principal Sagir Saifi, que representa a Rahul Gandhi, dijo a los medios de comunicación que el tribunal difería el asunto por falta de registros del tribunal subordinado en el caso.

Anteriormente, durante la inauguración de la nueva sede del Congreso en Delhi el 15 de enero, el líder principal del Congreso, Rahul Gandhi, dijo que el BJP y el RSS habían capturado todas las instituciones del país y comentó:

«Ahora estamos luchando contra el BJPel RSS y el estado indio mismo «.

Después de sus comentarios, Simran Gupta del atuendo Hindu Shakti Dal presentó una petición contra él. Mientras presentaba la petición contra Rahul Gandhi, dijo: «El 15 de enero, el líder de la oposición (en el Lok Sabha) Rahul Gandhi, durante la inauguración de la nueva sede del Congreso», dijo que «nuestra lucha no es solo con el RSS y el BJP, sino también con el estado indio» como citado por la agencia de noticias PTI.

Gupta, miembro de Hindu Shakti Dal, declaró además en su súplica: «Este comentario demuestra falta de respeto hacia los ciudadanos y la democracia del país», según lo citado por PTI.

Simran Gupta agregó además: «Rahul Gandhi`s La declaración dañó profundamente los sentimientos de las personas en todo el país. Anteriormente me había acercado al magistrado de distrito y al SP en Sambhal, pero no se tomaron medidas. Como resultado, presenté un caso el 23 de enero en la corte «.

El líder de la oposición, Rahul Gandhi, ya se enfrenta a un caso de difamación presentado por Satyaki Savarkar, sobrino nieto de Vinayak Damodar Savarkar. En otro escenario, Satyaki Savarkar también ha hecho un reclamo en una solicitud ante el Tribunal Especial.

El demandante Satyaki Savarkar admitió que también es un descendiente directo, a través del linaje materno, de Nathuram Godse y Gopal Godse. Por lo tanto, la declaración de Rahul Gandhi en Veer Savarkar es algo que debe ser impugnado en la corte.

(Con entradas de PTI)





