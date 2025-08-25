El Tribunal Superior de Delhi desestima la orden de CIC para revelar información sobre el título de PM Modi







El Tribunal Superior de Delhi el lunes reservó una orden de la Comisión Central de Información (CIC). La orden de la Comisión había citado que se debe proporcionar más información sobre la licenciatura del primer ministro Modi. Sin embargo, el Tribunal Superior de Delhi, actuando sobre el asunto, ha dirigido la divulgación de información sobre el título de Bachelor del Primer Ministro.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el juez Sachin Datta, quien reservó el fallo el 27 de febrero, aprobó el veredicto sobre la súplica de la Universidad de Delhi desafiando la orden CIC el lunes 25 de agosto de 2025.

Después de una solicitud de RTI por un Neeraj, el CIC el 21 de diciembre de 2016 permitió la inspección de registros de todos los estudiantes que despejaron el examen BA en 1978, el año Primer Ministro Modi también lo pasó.

El ex CM de Delhi también había alegado que la licenciatura del primer ministro era «falso» en el Tribunal Superior de Gujarat.

A principios de 2024, ex primer ministro de Delhi Arvind Kejriwal Y Sanjay también había presentado una petición en el Tribunal Superior de Gujarat alegando que el título del primer ministro Modi es fraudulento. Sin embargo, el Tribunal Superior de Gujarat también desestimó las súplicas. Las peticiones presentadas por los líderes del Partido Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal y Sanjay Singh fueron anulados.

Actuando estrictamente sobre este asunto, el Tribunal Superior de Gujarat también emitió una citación contra ellos en un caso de difamación penal, informó la agencia de noticias PTI.

A través de sus súplicas, el primer ministro de Delhi, Kejriwal, y el miembro de Rajya Sabha de AAP, Singh, habían impugnado la citación por parte de un tribunal de primera instancia en el caso presentado por la Universidad de Gujarat (GU) y la orden posterior del Tribunal de Sesiones desestimando sus solicitudes de revisión contra los Sumonios.

Rechazando sus solicitudes, el juez Hasmukh Suthar ordenó a los dos líderes de la AAP que hicieran sus presentaciones ante el tribunal de primera instancia, dijo el informe de PTI.

Anteriormente, el tribunal también había cuestionado a Kejriwal y Sanjay Singh en una acción de difamación presentada por GU por sus acusaciones `sarcásticas` y ‘derrogatorias’ con respecto al título del PM Modi.

Buscando anular la citación, los dos líderes declararon que la Universidad de Gujarat (GU) no puede iniciar un demanda de difamación ante el tribunal de un magistrado y debe proceder a la corte de sesiones.

Sin embargo, el Tribunal de Sesiones afirmó la citación, y luego fueron al Tribunal Superior de Gujarat, que negó de manera similar su solicitud de una estadía interina. Los dos líderes también habían apelado ante la Corte Suprema, que se negó a escuchar sus apelaciones.

