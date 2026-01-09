El entrenador de los Chiefs DL, Joe Cullen, tiene una entrevista sorpresa para el equipo de la NFC

Es una temporada baja francamente crítica para el Jefes de Kansas Cityy el cuerpo técnico ya está viviendo algún cambio. En el lado ofensivo del balón, el entrenador de receptores abiertos Connor Embree no será retenido en 2026-27. El coordinador Matt Nagy también tiene múltiples entrevistas alineado con clubes contrarios.

En el otro extremo, el coordinador defensivo Steve Spagnuolo también está generando algo de revuelo. ¿Podría un miembro clave de su personal mudarse pronto?

Con el NFL A medida que llegan los playoffs, un equipo no elegible está aprovechando un comienzo temprano de la temporada baja.

El entrenador de los Chiefs DL, Joe Cullen, tiene una entrevista con los comandantes de Washington para el puesto en DC

Según un informe del viernes por la tarde de Mike Garafolo de NFL Media, el entrenador de línea defensiva Joe Cullen se entrevistó con el Comandantes de Washington para la apertura de su coordinador.

El #comandantes han entrevistado #Jefes El entrenador de la lista de lesionados, Joe Cullen, para su puesto vacante de coordinador defensivo, dijo la fuente. Es un gurú de la línea D desde hace mucho tiempo y anteriormente fue el #jaguares CORRIENTE CONTINUA.

«Los #Commanders han entrevistado al entrenador de la lista de lesionados de los #Chiefs, Joe Cullen, para su puesto vacante de coordinador defensivo, dijo la fuente», Comenzó la publicación de Garafolo en X. «Es un gurú de la línea D desde hace mucho tiempo y anteriormente fue el #Jaguars DC».

Esta es la primera vez que el nombre de Cullen se menciona a nivel nacional en este ciclo. En 2024, antes del Super Bowl LVIII, Kansas City silenciosamente le firmó una extensión de contrato. El hombre de 58 años ha estado en la organización desde 2022.

La única temporada de Cullen con el jaguares de jacksonville Fue su única experiencia como coordinador en la NFL. Tiene experiencia en ese rol a nivel universitario, así como casi dos décadas en la NFL como entrenador de línea defensiva. En 2021, la defensa de Jacksonville ocupó el puesto 28 en puntos, pero el 20 en yardas y el séptimo en pases de touchdown permitidos.

A Washington ciertamente le vendría bien algo de ayuda. El ahora ex coordinador defensivo Joe Whitt Jr. no será retenido, y por razones válidas. Durante la temporada regular, los Commanders ocuparon el puesto 30 en puntos por serie y últimos en yardas totales. Eso, junto con una defensa de carrera número 30, puso la escritura en la pared. Se necesita un cambio, y están considerando que Cullen sea quien lo produzca.

¿Es Cullen un candidato viable a coordinador defensivo en este ciclo?

La combinación de edad y experiencia de Cullen efectivamente lo convierte en un entrenador de línea defensiva de carrera o en alguien que está listo para dar un salto. Considerando que ha trabajado con nombres notables como John Harbaugh, Jack Del Rio, Urban Meyer, Rod Marinelli y Lovie Smith, existen muchos vínculos legítimos fuera de los Chiefs. No fueron sólo Andy Reid y Spagnuolo quienes desarrollaron a Cullen.

Sin embargo, vale la pena documentar cómo les ha ido a los Chiefs en defensa durante los cuatro años de Cullen en la ciudad. A continuación se muestran las clasificaciones de Kansas City según la EPA por jugada, por pase y por carrera de 2022 a 2025. por SumerSports:

2022: 15, 13, 20

2023: 6.º, 4.º, 23.º

2024: 18, 20, 15

2025: 12, 15, 10

En octubre, el tackle defensivo All-Pro Chris Jones le dio crédito a Cullen por el éxito del equipo a principios de temporada en defensa terrestre.

«Él es nuestro coordinador de juego terrestre y nos ha estado colocando en la posición correcta para capitalizar las jugadas», dijo Jones. «Con tu coordinador de juego terrestre, tienen que mostrar las carreras a lo largo de la semana para ayudarte. A medida que construyes esa repetición a lo largo de la semana, sabes lo que viene. Para nosotros, la familiaridad con el juego y podemos estar en nuestros lugares y capitalizarlo».

Cada vez está más claro que Kansas City es fanático de Cullen. Con eso en mente, otra franquicia de la NFL también se unirá al club. Mientras continúa la búsqueda de Washington, valdrá la pena monitorear si Cullen obtiene más oportunidades para entrevistarse en otros lugares.