La acción espontánea del gobernador de North Sumatra comparten cientos de paquetes de alimentos a Ojol

VIVA – El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Afif, la nasución compartió cientos de nueve paquetes básicos (comestibles) a un taxista de motocicleta en línea (ojol) y la comunidad en Jalan Zainul Arifin, Kec. Medan Polonia, Medan, sábado (30/8) alrededor de las 16:30 WIB.

No solo se detuvo allí, la distribución de cientos de paquetes de alimentos continuó en Jalan Gatot Subroto precisamente frente a la Feria de Plaza Medan. Y el último lugar es en Jalan Halat, distrito del área de Medan.

Cientos de taxistas en línea de motocicletas (OJOL) estaban entusiasmados por tomar paquetes de alimentos llenos de arroz, comer aceite, té en polvo, azúcar e indomie. No solo el conductor de OJOL, la comunidad que pasa inmediatamente detuvo la velocidad del vehículo. Y rápidamente tomó el paquete de alimentos que fue distribuido directamente por el gobernador del norte de Sumatra Bobby Afif.

Según Andi, uno de los conductores de OJOL, dijo que estaba muy agradecido con el gobernador de la aflicción de Sumatra North Sumatra Bobby.

«Muy ayudado, si es posible una vez al mes», dijo mientras traía el paquete de alimentos.

Dimas también dijo lo mismo que el paquete de alimentos fue planeado para ser entregado a sus padres.

«Todavía estoy soltero, para los padres de este paquete de alimentos», dijo este residente de Tembung.

Mientras tanto, el gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Afif, dijo que la distribución de cientos de paquetes de alimentos era una forma de solidaridad.

«Solidaridad, solo compartir comida. Hay arroz, hay azúcar que compartimos con amigos», dijo Bobby.

Según él, la distribución de cientos de paquetes de alimentos se llevó a cabo al azar. Especialmente en los lugares de los taxis de motocicletas en línea (OJOL) colgando.

«O de nuevo, Manggal o había alguien pasando. Lo compartimos en las calles, hubo 3 puntos antes», dijo el gobernador de Sumatra North Bobby Afif.