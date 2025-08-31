Ex director de vida silvestre de Uttarakhand, acusado de transferencia ilegal de elefantes







Un ex director de vida silvestre (CWW) de Uttarakhand enfrenta acción por presuntamente intercambiar cuatro elefante Los terneros de la Reserva Corbett Tiger con cuatro colegas adultos de un hombre de Gujarat sin tener permiso del centro para hacerlo, dijeron las autoridades el sábado. La decisión de Parag Madhukar Dhakate de permitir el intercambio sin informar a los funcionarios del gobierno central fue un error grave, dijo el ministro de bosques de Uttarakhand, Subodh Uniyal.

Los repetidos esfuerzos para llegar al antiguo CWW por teléfono para que su versión sobre el tema no se respondiera. Sin embargo, las fuentes mencionaron que la disputa de dicha persona es que la autoridad para el intercambio de elefantes domesticados recae en el director de la vida silvestre.

En 2024, el Ministerio Forestal hizo reglas para el intercambio y el transporte de elefantes domesticados, que incluían la condición de la necesidad de permiso del gobierno central. Pero en 2022, cuando ocurrió el intercambio de los animales, las reglas no requirieron tal permiso y el intercambio ocurrió según las normas que existían en ese momento. Por lo tanto, no hay nada en contra de las reglas en esto, dijeron las fuentes.

Fuentes del Departamento Forestal dijeron que se ha realizado una investigación sobre el presunto intercambio «ilegal» y que se ha enviado un informe al primer ministro Pushkar Singh Dhami, quien lo envió al secretario principal para obtener más medidas. El 8 de febrero de 2022, Dhakate, sin esperar el asentimiento del gobierno de la Unión, dio su aprobación a Mahant Jagdish Das del Templo Radha Krishna en Jamnagar, Gujarat, para quitarle cuatro pantorrillas de elefantes durante su mandato como CWW, afirmaron.

PTI está en posesión de la carta supuestamente escrita por Dhakate, lo que permite a Das transportar los terneros de elefante macho. Aunque Dhakate buscó permiso para la transferencia, no esperó una respuesta del centro, que finalmente rechazó la solicitud, dijo el ministro. El permiso de transporte emitido por Dhakate para los elefantes declaró claramente que Mahant Jagdish Das actualizaría el Gujarat CWW en su estado y garantizaría su seguridad durante el transporte.

Sin embargo, la razón de la urgencia de Dhakate al pasar con el intercambio de elefantes, que son una especie protegida bajo la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972, con la responsabilidad de su protección compartida entre los gobiernos centrales y estatales, sigue sin estar clara.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente