Tenga el sexto sentido, Dea Lestari tiene el desafío de debutar la película de terror de la tumba

Yakarta, Viva – actriz DEA LESTARI Debut oficial en el mundo de la pantalla grande a través de Películas de terror el último titulado Llamadas de la tumba. Aunque inicialmente dudaba porque tenía la sexta sensibilidad sensorial a las cosas sobrenaturales, DEA finalmente aceptó una oferta para tocar en esta película para salir de la zona de confort y probar nuevos desafíos.

La película realizada por el mundo apasionando estos estudios se transmitirá simultáneamente en todos los teatros indonesios a partir de hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Dirigido por Dyan Sunu Proastewo, una llamada de la tumba cuenta la historia de una madre en una aldea remota aterrorizada por el fantasma de un niño. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

En la película, Dea chocó actuando con Nugie, Nirina Zubir y Septian Dwi Cahyo.

«En realidad no soy del tipo al que le gusta ver horror, pero la historia de esta película me da curiosidad. El horror no solo es tenso, sino que también deja calidez, placer y entusiasmo por elevarse en una pequeña familia», dijo DeA durante el estreno de la gala en XXI Plaza Indonesia, Jakarta, recientemente.

DEA reveló que este proyecto fue un paso importante para desarrollar su carrera en la industria cinematográfica indonesia.

«Quiero expandir las alas de la pantalla a la pantalla grande. Fuera de la zona de confort es importante para que pueda desarrollar. Además, me gustan los nuevos desafíos que son realmente desafiantes», dijo.

Para DEA, la llamada de la tumba no es solo una película de terror llena de terror. Consideró que había un fuerte mensaje moral envuelto en una trama tensa.

«En medio de cualquier desastre, si nuestra familia se fortalece, definitivamente puede aumentar. El mensaje puede ser genial para mezclarse con horror. Incluso hay espectadores que dicen, después de ver que inmediatamente abrazan a sus hijos. Eso es lo que hace que esta película sea especial», explicó.

Un momento inolvidable ocurrió cuando DEA se sometió a una escena estrangulada por el fantasma de un niño. Afirmó haber entrado realmente en el mundo invisible.

«La grabación se tembló y tuvo que repetirse varias veces. Solo sentí la presencia de seres sobrenaturales en el lugar, como para comunicarse conmigo», recordó.

Aun así, Dea estaba agradecido de no experimentar interferencia después de que se completara el proceso de tiro.

«Sorprendentemente me gustan los resultados. El horror no es solo ‘Dar-der-dor’, sino que deja la calidez y el entusiasmo después», dijo.