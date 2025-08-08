Kristen Wiig protagonizará con Jonah Hill en la comedia entre hermanos ‘Corte’

La perspectiva de las comedias de pantalla grande se vuelve más brillante, como el querido alumno de «Saturday Night Live» Christian Wiig se está uniendo Jonah Hill en su nuevo Warner Bros. Característica «Corte».

Wiig ha reservado el co-líder junto a Hill. Según los informes, jugarán hermanos ricos cuyos padres apagan el grifo de dinero y obligarán a sus hijos adultos a mantenerse a sí mismos. Hill dirige el proyecto y coescribe el guión con Ezra Woods.

El estudio ha forjado una fecha de lanzamiento del 17 de julio de 2026 para la comedia, preparando la mesa para un exitoso juego de verano de Wiig y Hill, el equipo que nos dio el viral «Liza Minelli intenta apagar una lámpara«Bosquejo en sus días» SNL «.

Las noticias de la película se filtraron a principios de este año cuando se informó que «corte» recibiría $ 10 millones en créditos fiscales de producción de California, contra un presupuesto cercano a $ 50 millones. Las cámaras rodarán este otoño. Hill producirá a través de su etiqueta de bebé fuerte con Matt Dines y Ali Goodwin. Jesse Ehrman y Zach Hamby están supervisando a Warner Bros.

Wiig se está preparando para lanzar la segunda temporada de su Comedia de Apple TV+ «Palm Royale», en la que se desempeña como productora ejecutiva. El programa le valió un 12th Nominación de Emmy de carrera, además del reciente reconocimiento por coescribir la canción original ‘Harper and Will Go West «del Sundance Doc» Will & Harper «. Wiig también será visto como el Arch Villano en la película familiar de Animation Hybrid de Universal «Gabby’s Dollhouse: The Movie» en septiembre.

Antes de «Cortar», Hill entregará otra característica que escribió, dirigió y producirá para Apple Studios: «Resultado», protagonizada por Keanu Reeves, Cameron Díaz y Matt Bomer. La película sigue a un actor sobrio que está chantajeado de imágenes de video antiguas incriminatorias, buscando hacer las paces con las personas en su vida y encontrar la fuente de la fuga.

Strong Baby también produjo la «compensación» de Benito Skinner para Amazon y A24, y las aclamadas docuseries de HBO «The Motorician». Hill es representada por WME, LBI, Narrative y Kevin Yorn.