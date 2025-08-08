Nasdem Totality apoya al gobierno del presidente Prabowo

Macasses, Viva – Fiesta nasdem celebró una reunión nacional de trabajo (Rakernas) en Makassar, Sur Sulawesi, el viernes 8 de agosto de 2025. En esa ocasión, el presidente de la fiesta Nasdem, Surya Paloh, enfatizó que su partido apoyó Presidente Prabowo Subanto.

«Hemos visto, desde el principio gobierno Justo bajo el liderazgo del Sr. Presidente Prabowo, quien ha estado funcionando durante 10 meses, decimos, el Partido Nasdem es un partido de apoyo que participó en esta coalición del gobierno «, dijo Surya Paloh en su discurso.

El DPP del Partido Nasdem también respondió a la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a las elecciones de 2029 en Dipah. (Ist)

Surya Paloh agregó que su partido entendía varios problemas que estaban en Indonesia. Por lo tanto, también preguntó a todos los elementos nación Unido para apoyar al Gobierno del Presidente Prabowo Subianto.

«Esto significa que es muy apropiado cuando se necesita el poder para sinergizar todo el potencial que existe y es propiedad de los hijos de esta nación», dijo Surya Paloh.

Surya Paloh enfatizó que el Partido Nasdem Totality apoyó a la administración del presidente Prabowo. Apoyo Eso, según él, no solo se limita a hablar.

«Entonces, por esta razón, queremos reafirmar a las personas aquí que nuestro apoyo en la administración del presidente Prabowo no es solo un soporte de servicio de labios. En la totalidad queremos brindar apoyo», concluyó.

Aun así, el Partido Nasdem no dudó en recordar que el programa del presidente Prabowo no estaba de acuerdo con los intereses de la gente.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, presidió la sesión del gabinete plenario Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«El apoyo de todo corazón, de todo corazón, significa que todavía se mantiene en hechos, objetivos que están en nuestra vida diaria, que son buenos, no dude en declarar que va bien, corre, continúa al presidente. Si el uno no está bien, no dude en decir que de acuerdo con Nasdem no es ajustado, debemos mejorar juntos», concluyó Paloh.