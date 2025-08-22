‘Kristen Kish’ Kristen Kish de ‘Top Chef, sobre tareas de alojamiento’, los traidores ‘

«Top chef«Anfitrión y chef Kristen Kish ha comido su parte justa de delicias culinarias, pero hay un plato del que no es fanático: salmón ahumado.

«Probablemente podrías pagarme, porque si estoy en ‘Top Chef’ y si alguien me sirve esto, me lo voy a comer», se ríe. «Pero fuera de mi trabajo, el salmón ahumado, especialmente los que compras en las tiendas de comestibles que están en los paquetes, y lo abres y es tan extrañamente viscoso y que te gusta la grasa de salmón. No sé que el salmón ahumado ha sido lo mío».

El desdén proviene de sus días como aprendiz de cocinera cuando «tuvo que hacer mucha mousse de salmón ahumado para canapés».

Kish ahora está en su segundo año presentando el show de competencia de realidad nominado a Emmy, y se ha instalado y encontró su ritmo. «En la primera temporada, te estás acostumbrando al proceso», dice ella. «Estaba encontrando mi paso y mi confianza. Al entrar en la temporada 22, comencé saltos y límites más allá de donde sentí que terminé. Si la gente lo ve en la pantalla, no estoy seguro».

Kish recientemente miró hacia atrás en la ganadora de la temporada 22, Tristen Epps, compartió sus pensamientos sobre el poder de la representación y sus esperanzas para el futuro de la serie Peacock.

¿En qué momento sabías que Tristen iba a ganar? ¿Cuándo comenzó a destacarse realmente contigo?

Fue alrededor del episodio 4. Tienes gente avanzando, pero eso no quiere decir que fue un fugitivo para

a él. La belleza de «Top Chef» es que puedes estar aquí algún día, y puedes estar allí al día siguiente, porque no es una competencia acumulativa. Es ese día y qué tan bien te desempeñas. Cuando Tristan comenzó a hablar más, pensé, «¿eh?» Porque lo que estaba diciendo era igualmente impresionante como lo que estaba cocinando. Él entregó la ejecución y la creatividad. Y estás empezando a ver que todas las piezas se unen.

Como anfitrión, ¿cuál es su método antes de salir a la cámara?

Por qué me encanta tanto este trabajo es que, aunque es televisión y me siento en la silla glamorosa durante una hora y 45 minutos, puedo continuar allí y ser una persona naturalmente curiosa, hacer preguntas y hablar sobre lo universal, que es la comida.

Por qué me encanta «Top Chef» es que es un reflejo de nuestra industria, pero también es algo que impulsa a nuestra industria. Soy un verdadero chef en la televisión de realidad, haciendo mi trabajo de la vida real con chefs de la vida real que salen al mundo real y alimentan a personas reales. Es la definición de la televisión de realidad. Nadie está jugando un papel. Nadie está haciendo algo performativo. Solo estamos allí para experimentar y celebrar chefs y comida.

Has estado en la industria mucho tiempo y has dicho que todavía debe haber un cambio. ¿Qué quieres decir con eso?

Shows como «Top Chef» están activando el cambio, porque de repente, tal vez donde vives, no tienes acceso a increíbles chefs, restaurantes y negocios dirigidos por mujeres poderosas. Tal vez en su área, no tiene chefs que se vean diferentes a usted. [On] «Top Chef», se le presenta una variedad de diferentes personas, antecedentes, pedigríes, formas de pensar y cocinar. Es posible que no esté probando la comida, pero al menos podría despertar su interés. Ahora estás reconociendo que el mundo puede no ser tan monocromático. Tal vez asumiste que era, o que la industria de la cocina está llena de tiranos, imbéciles y personas gritando y gritando. Hay algunos de esos, que es lo que necesitamos cambiar.

He escuchado historias sobre los gritos en la cocina.

No nos gusta eso. Hay un nivel de responsabilidad, especialmente a medida que los chefs se mueven de «Top Chef». De repente, la gente está interesada en lo que estás haciendo y diciendo. Se hace hiperfoces y comienza a canalizar lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Muchos de los alumnos que provienen de «Top Chef» ciertamente lo han tomado y lo han usado con gran responsabilidad. Siento que solo está mejorando nuestra industria en general.

Marcus Nilsson

Nunca has estado en las Carolinas. ¿Qué podemos esperar en la temporada 23?

No entro con ninguna expectativa. Todo lo que sé es que «Top Chef» tiene personas increíbles que trabajan detrás de escena, crean incansablemente desafíos y nos dan un amplio alcance y un paisaje de diferentes cosas con las que tal vez no estoy familiarizado. Nunca he estado en Charlotte, y nunca he estado en Greenville. La emoción está en lo inesperado y lo desconocido.

¿Busca recomendaciones o disfruta del proceso de descubrimiento?

¡Mierda! Podría escribir un libro sobre dónde ir y qué hacer. Tengo más recomendaciones en mi DM en este momento de lo que voy a llegar. Existe esta gran tienda pequeña de esta mujer vietnamita con comida fenomenal vietnamita. Por supuesto, tengo que tener la barbacoa de Carolina. Tengo que filtrar a través de cuáles son los mejores lugares para ir, pero siempre trato de encontrar los que tienen excelente comida y excelentes recomendaciones. Quiero encontrar esos pequeños lugares mágicos que son inesperados. Eso para mí es divertido.

También vas a estar en la próxima temporada de «The Traitars». ¿Qué te hizo decir que sí a eso?

Para ser 100% franco, no quería hacerlo en mi tiempo personal. ¿Es eso lo que quiero hacer? No, estoy en la televisión de realidad, pero no ese tipo de televisión de realidad. Lo hice porque amo nuestro programa. Me encanta «Top Chef», y si tengo alguna oportunidad de representar una parte de nuestro programa, lo haré. Fue una decisión comercial. Me fui después de haber tenido un tiempo fenomenal, y conocí a amigos maravillosos. Entré [thinking] Necesito hacer esto. Este es un trabajo. Y luego salí como: «Estoy muy contento de haber hecho eso».

A principios de este año, sus memorias «accidentalmente a propósito» salieron. ¿Cómo fue ese proceso?

El proceso de memorias tomó la mayor parte de tres años. Tuve esos tres años para sentirme cómodo con la idea de que todo eso iba a estar ahí fuera. Encontré consuelo al saber que mis padres, mis seres queridos y las personas en mi grupo central sabían todo eso. Mi madre y mi papá leyeron el libro antes de que se publicara. Mi esposa leyó el libro antes de que se publicara, y para mí, eso fue bueno.

No tenían preguntas de seguimiento horribles. Sabiendo que estaban orgullosos de mí, esa es toda la aprobación que necesitaba.