George LópezJesse García y Al madrigal se encuentran entre las nuevas incorporaciones a la tabla virtual de una noche solo leída de la exitosa comedia de 2007 «Superbad«, Reinventado con un elenco de inmigrantes y hijos de inmigrantes.

El rendimiento recaudará dinero para el Fondo de bonos de Immdef, que ayuda a los inmigrantes a detener la liberación y se reúne con sus familias. Se pueden hacer donaciones antes, durante y después del evento a través del sitio web de Livestressam y Immdef.

También se unen al elenco, los actores Chris Estrada, Julissa Calderón y Leo González, junto con los anunciados previamente anunciados Hasan Minhaj, Cobie Smulders, Harvey Guillén y Melissa Fumero.

El evento es creado por el cocreador «Gentefied» Marvin Lemus y producido con Gloria Calderón Kellett, showrunner de «One Day at a Time» y «With Love». Ambos son hijos de inmigrantes y dijeron que querían que la lectura traiga alegría y comunidad mientras destacan la importancia de la defensa de los inmigrantes.

«En este momento, gran parte de lo que llena nuestros alimentos es dolor, miedo e incertidumbre», dijo Calderón Kellett. «Marvin y yo queríamos forjar un poco de espacio para la alegría: reír juntos, sentir la comunidad y recordar a las personas que son vistos, valorados y no solos. Como hijos de inmigrantes, esto es personal para nosotros. Sabemos cómo se sienten las cosas pesadas que se sienten las cosas pesadas y esperamos que esta lectura única no solo aumente los fondos vitales para el trabajo de Incredible, sino también una chispa de la levedad y la esperanza de que todos los justos,» las jusiadas, «los jusianos,».

Lemus agrega: «Si quieres ayudar a los inmigrantes, dile a todos los que conoces sobre esta lectura en vivo! Esta será la mejor lectura en vivo de una comedia adolescente que haya intentado desde que terminó la pandemia».

Los creadores del original «Superbad», Seth Rogen, Evan Goldberg y Judd Apatow, han expresado su apoyo al evento.

Fundada en 2015, Immdef es uno de los proveedores sin fines de lucro más grandes de defensa de deportación de California y servicios legales de inmigrantes. Con más de 160 miembros del personal en cuatro oficinas, la organización atiende a más de 30,000 niños y adultos detenidos y no detenidos cada año en el sur de California.