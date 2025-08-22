Yakarta, Viva – Gobernador del banco Indonesia (BI), Perry Warjiyo Dicho, su partido todavía estaba impulsando los esfuerzos para digitalizar el sistema de pago en Indonesia, para apoyar al sector financiero y a la economía nacional.

En una reunión de trabajo con el Parlamento indonesio Xi Komsi, Perry dio un ejemplo de que uno de los aspectos que alentó su partido fue la implementación del código de respuesta rápida estándar indonesia alias Pellizco.

Hasta ahora, el jefe de BI aseguró que el esfuerzo por expandir la implementación del uso de QRIS también estaba siendo impulsado por el banco central, incluso a varios países del mundo, como por ejemplo, Porcelana Y Arabia Saudita.

«También intentamos (QRIS) en China y Arabia Saudita, apoyar a peregrinos y peregrinos», dijo Perry, el viernes 22 de agosto de 2025.

Además de China y Arabia Saudita, Perry aseguró que actualmente los QRI también se puedan utilizar en varios países asiáticos como Malasia, Tailandia, Singapur, a Japón.

En cuanto al uso de QRI en su propio país, Perry enfatizó que uno de los sistemas de pago digital actualmente está cada vez más extendido en las transacciones en el país.

Señala que hay 57 millones de usuarios y 40 millones de comerciantes UMKM que también han usado QRIS.

Bank Indonesia Gobernador Perry Warjiyo (Doc: Bank Indonesia)

«Y hasta ahora, QRIS ha sido utilizado por alrededor de 57 millones de usuarios y 40 millones de comerciantes, especialmente comerciantes de MIPYME», dijo.